Близько 89 тисяч британців пропонують взяти в українських біженців

Близько 89 тисяч людей у Сполученому Королівстві виявили зацікавленість у житлі українських біженців у своїх будинках, через день після того, як уряд Бориса Джонсона оголосив приватний план прийому.

Станом на ранок вівторка 88,712 людей висловили інтерес, повідомив урядовий департамент, відповідальний за програму AFP.

Люди, які вирішили взяти українських біженців у свої домівки, отримають 350 фунтів стерлінгів (456 доларів, 418 євро) на місяць і повинні взяти на себе житло принаймні півроку.

Бенефіціари біженців, які повинні отримати візу, зможуть жити та працювати у Великобританії до трьох років, крім отримання соціальних виплат.

Російське вторгнення в Україну підштовхнуло майже три мільйони чоловік у вигнання.

Критикується за його повільність та низьку кількість наданих віз - 4,600 відповідно до останніх цифр, випущених у вівторок, - а також складність початкового процесу, уряд Джонсона спрощує та розширює програму.

Виконавча влада також працює «над виявленням належного використання арештованих активів» в рамках санкцій проти російських мільярдерів, близьких до Володимира Путіна в помсту за вторгнення в Україну, повідомив прес-секретар Даунінг-стріт в понеділок.

пау-ак/zm