Серхіо Фахардо йде один в кампанії і виключає союз з Федеріко Гутьєрресом

El precandidato a la presidencia de Colombia de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo habla durante un entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 8 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Цього понеділка, 14 березня, після того, як були відомі результати міжпартійних консультацій, можна сказати, що офіційно почалася президентська кампанія 2022 року в Колумбії. Вони починають говорити про можливі союзи, і серед них спекулюється один з найсильніших кандидатів праворуч і в центрі: Федеріко «Фіко» Гутьєррес та Серхіо Фахардо відповідно. Однак останній спростував чутки.

У діалозі з Blu Radio Фахардо запевнив, що не приєднається до Фіко і що навіть не думав про це. Він вказує, що представник права є «синонімом наступності», як нинішнього уряду Івана Дуке, так і безпосередньо з Урибізмом.

Через кілька годин після того, як була відома позиція Фахардо, Оскар Іван Зулуага оголосив про вихід з виборчого конкурсу та зробив своє доповнення до кампанії Гутьєрреса офіційним. Слід нагадати, що Зулуага представлятиме Демократичний центр, нинішню керівну партію.

Ця новина підтверджує, як було сказано до консультацій, що Гутьєррес є кандидатом від Урибізму. Таким чином, якщо Фахардо також вирішить відкликати його та підтримати, це означає зраду його центральних прапорів, оскільки політик суворо стверджував, що він не поділяє позиції крайнощів.

Слід зазначити, що поза правим, центром чи лівим, Фахардо також займає позиції, дуже відмінні від Гутьєрреса з суперечливих важливих для країни питань, включаючи декриміналізацію абортів. Переможець Коаліції Centro Esperanza виступає за середню, а переможець Команди за Колумбію — проти.

Що стосується інших важливих питань, таких як легалізація конопель, Фахардо погоджується легалізувати його, але каже, що спочатку «ми повинні піти шляхом, щоб дістатися туди». Навпаки, Фіко сказав, що погоджується з тим, що рослину слід використовувати медикаментозно, але не те, що вона вільна для продажу для рекреаційного використання.

Маючи це на увазі, Фахардо стверджує, що він не приєднається до Гутьєрреса. Так само він зазначає, що його робота поки що, перш ніж продовжувати кампанію, полягає в тому, щоб «згладити шорсткі краї» та знову об'єднати коаліцію Centro Esperanza. У русі були зафіксовані сильні бої серед його членів, деякі навіть були публічними.

Слід пам'ятати, що Коаліція «Центр Есперанси» була міжпартійною консультацією, в якій брали участь найменші громадяни, що також було б показником того, наскільки мало виборчих сил вони мають самостійно. Серед п'яти кандидатів у Коаліцію вони набрали 1 791 475 голосів, тоді як від 3 до 6 мільйонів громадян брали участь в інших консультаціях.

«Завдання, яке ми маємо між собою, у політичному плані, полягає в тому, щоб зміцнити себе, зрозуміти вимір, який ми маємо для країни, яка зміниться, тому що вона не піде за курсом президента Дуке і, що ми маємо сили показати, що серйозні та глибокі зміни, одночасно маючи здатність об'єднатися, це перше серед нас», - підкреслив він. Фахардо.

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