Друга яхта російських олігархів знерухомлені в Іспанії

Пальма (Іспанія) 15 березня морська влада затримала на острові Майорка (Середземномор'я) яхту Леді Анастасія, що належить російському олігархові Олександру Мієєва, друге таке судно утримувалося в Іспанії через санкції, накладені на Росію через вторгнення в Україну. Мієєв є високопоставленими посадовцями збройової компанії, яка постраждала від цих санкцій. Окрім леді Анастасії, суперяхта Валерії, яка була б пов'язана з російським олігархом Сергієм Чемезовим тієї ж компанії, також була знерухомлена в місті Барселона (північно-східна Іспанія). Джерела, близькі до операції, повідомили Ефе у вівторок, що вчора опівночі силовики приступили до втручання корабля Мієєва, який 26 лютого зазнав спроби потонути українським членом екіпажу. Мієєв є генеральним директором компанії Rostec, державного консорціуму з виробництва озброєнь, який постачає матеріали російській армії та збройним силам десятків країн. Олігарх, близький до президента Володимира Путіна, входить до списку людей навколо Кремля, проти яких Європейський Союз видав санкції. Яхта, розкішний катер довжиною 47 метрів, залишається під наглядом в Мальорканській пристані Порт-Адріано, з забороною на прийом запасів палива. У Барселоні Головне управління купецький морський піхотинство погодилося утримати Валері, яка залишиться пришвартованою до тих пір, поки не будуть проведені перевірки на її володіння. У ньому є прапор островів Сент-Вінсент і Гренадіни, але підозрюється, що він буде пов'язаний через складну мережу компаній з магнатом Сергієм Чемезовим, генеральним директором збройової компанії Rostec Corporation і дуже близько також з президентом Росії. НАЧАЛЬНИК тар/мкм/jl/pi