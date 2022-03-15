Сахарський пил хмара фарбує небо на більшій частини Іспанії

МАДРИД (AP) - Іспанія у вівторок випустила попередження про низьку якість повітря у столиці Мадриді, а в більшій частині країни після того, як маса гарячого повітря з Сахари залишила підвішений пил і пофарбувала небо помаранчевими тонами.

Національний індекс якості повітря оцінив якість повітря у столиці та великих частинах південно-східного узбережжя як «надзвичайно несприятливу», найгіршу ступінь.

Багато іспанців вранці опинилися з шаром червоного пилу, що покриває тераси, вулиці та машини. Небо столиці та інших міст сяяло помаранчевим кольором.

Влада рекомендувала носити маску, якщо ви виходите на вулицю і уникаєте фізичних вправ на відкритому повітрі.

Африканська теплова хвиля також вплинула на якість повітря в районах від північного Мадрида до Канарських островів - на захід від півострова - і Балеарських островах, у Середземному морі.