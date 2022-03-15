Франкфурт, Німеччина, 15 мар Німецька компанія RWE вивчає заходи щодо забезпечення енергопостачання та збільшення диверсифікації джерел енергії, але виступає проти зриву поставок Росії. RWE повідомила у вівторок, представивши свої результати 2021 року, що хоче збільшити генерацію енергії з відновлюваних джерел та вивести на резервні електростанції бурого вугілля, які були відключені або збиралися зробити це найближчим часом. Але генеральний директор RWE Маркус Креббер виступає проти переривання російських поставок енергії до Німеччини, оскільки це матиме «величезні наслідки через високу залежність» для домогосподарств та бізнесу. У 2021 році RWE зменшила чистий прибуток, що припадає на 721 млн євро, що на 31,4% менше, ніж у 2020 році, хоча оборот покращився до 24,526 мільйонів євро (+79,2%). RWE AG, заснована в 1898 році і штаб-квартира знаходиться в Ессені, контролює і розподіляє через свої дочірні компанії, електроенергію, газ і воду переважно в Європі та Північній Америці. У Німеччині RWE є другим за величиною виробником енергії після E.ON. НАЧАЛЬНИК Ая/pddp