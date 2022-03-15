Російські шпигуни в центрі уваги про невдачі в Україні

Нерішучі успіхи російського вторгнення в Україну націлилися на російські спецслужби, які, на думку спостерігачів, не підготували Кремль до реальності наступу.

Кілька повідомлень свідчать про те, що розділ потужної Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) був предметом особливої уваги, а її лідер поставив під сумнів і, можливо, під домашнім арештом.

Це змусило кількох аналітиків замислитися, чи все йде добре в штаб-квартирі ФСБ на Луб'янській площі в Москві, яка колись була штаб-квартирою КДБ, спецслужб Радянського Союзу.

Спостерігачі вважають, що Росія очікувала рухатися набагато швидше після запуску свого вторгнення 24 лютого і що її сили будуть вітатися, а не нинішній опір українців.

«Люди не дали зрозуміти Володимиру Путіну реальність ситуації», - сказав французьке джерело розвідки, яке попросило анонімність. Для цього «система бункерується», щоб не дати російському президенту отримувати «занадто погані новини».

У звіті, опублікованому новинним сайтом Meduza, Андрій Солдатов і Ірина Бороган, російські розвідники, писали, що перші наслідки шпигунських невдач почали помічати.

Глава так званого п'ятого дивізіону ФСБ Сергій Беседа та його заступник Анатолій Болуй перебувають під домашнім арештом в рамках розслідування, згідно з цим російським сайтом, заснованим на Латвійській території.

п'ята дивізія — це дуже потужна філія ФСБ, яка здійснює нагляд за її діяльністю за межами Росії, особливо в країнах колишнього СРСР, таких як Україна, і крім Служби зовнішньої розвідки (СВР).

Російські інформагентства повідомляли в ці вихідні, що глава Російської Національної гвардії Віктор Золотов запевнив, що вторгнення «йде не так швидко», як хотілося б владі, але стверджував, що це в спробі уникнути жертв мирного населення.

Володимир Осешкін на чолі веб-сайту, який засудив зловживання в російських в'язницях, зазначив, що ці домашні арешти офіційно є частиною розслідування розтрати коштів, призначених для України.

«Але справжньою причиною стала неадекватна і неповна інформація про політичну ситуацію в Україні», - додав цей російський дисидент, який проживає у Франції.

Його сайт опублікував серію листів від передбачуваного інформатора під назвою «Вітер змін», який стверджує, що в ФСБ існує клімат страху через його нездатність попередити про опір російському вторгненню.

«Цілком ймовірно, що Путін проводить внутрішню чистку генеральних офіцерів та розвідників», - сказав Вашингтонський інститут вивчення війни (ISW).

- «Неправильний інтелект»? -

«Він може зробити це, щоб врятувати своє обличчя після того, як не розглядаючи його оцінки (...) або в помсту за помилковий інтелект, який він може повірити, що вони йому надали», - додав він.

ФСБ Дос'є, дослідницький майданчик, що спеціалізується на роботі ФСБ, що фінансується колишнім олігархом Михайлом Ходорковським, заявив у понеділок, що повідомлення про масштабну чистку були перебільшені і що Беседа була поставлена під сумнів, але залишилася на його посаді.

Болуя також ставили під сумнів, але протягом декількох років він не був номер два у п'ятому дивізіоні, додає ці ЗМІ.

За даними ФСБ «Досьє» та іншими повідомленнями, Беседа була в Україні в 2014 році, щоб допомогти тодішньому президенту Віктору Януковичу впоратися з прозахідним повстанням. Лідер в кінцевому підсумку втік до Росії.

ЄС санкціонував главу ФСБ у липні того ж року після анексії Криму та спалаху бойових дій на сході України з проросійськими сепаратистами.

Європейське рішення говорить, що Сергій Беседа, 1954 року народження, «очолює службу, відповідальну за нагляд за розвідувальними операціями та міжнародною діяльністю».

Роль СВР ставиться під сумнів і після того, як Путін піддав свого боса Сергія Наришкіна дивному телеприниженню напередодні вторгнення.

За даними західних джерел, сила українського опору і небажання місцевого населення приймати Росію застали зненацька Москву.

«Перед такою операцією ми повинні почати з аналізу стану населення, в якій ситуації вони будуть діяти», - сказав високопоставлений французький чиновник, який попросив анонімності.

для-sjw/tjc/zm