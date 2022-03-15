Російські військові та українські охоронці контролюють Чорнобиль і Запоріжжю

International Newsroom, 15 березня російські військові контролюють Чорнобильську і Запоріжську АЕС разом з українськими охоронцями і особовим складом. Про це сьогодні ввечері агентству «Супутник» повідомив агентству «Супутник» Олексій Поліщук, директор Другого департаменту МЗС Росії. У своїх заявах Поліщук також заявив, що дві електростанції повернулися до нормальної роботи, і що рівень радіації також нормальний, «що підтверджується Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)». Чиновник зазначив, що основне завдання зосереджено на «недопущенні провокації українських націоналістичних сил проти цих об'єктів критичної інфраструктури». Як повідомляли МАГАТЕ, колишня Чорнобильська АЕС сьогодні зазнала відключення електроенергії, викликаного російськими силами, хоча влада знову могла бути відновлена, згідно з даними, наданими українською владою. «Рівень радіації на всіх атомних електростанціях знаходиться на нормальному рівні», - заявили в МАГАТЕ з посиланням на українського атомного оператора. НАЧАЛЬНИК nch-кд/ммг ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ. Agenzia Efe тимчасово призупинила виробництво новин з Росії через загрозу для її журналістів нещодавно затвердженою реформою кримінального кодексу. Efe продовжуватиме якомога далі звітувати від інших місць про цю серйозну кризу.