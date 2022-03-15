Заворушення, понад 100 поранених... Що відбувається на французькому острові Корсика?

Французький острів Корсика протягом двох тижнів переживає демонстрації та заворушення через жорстоку атаку на ув'язненого корсиканської незалежності. Що стоїть за цією вибухонебезпечною ситуацією, яка змусила Париж направити свого міністра внутрішніх справ?

- Що таке спусковий гачок? -

2 березня в'язень з Арля (південної) в'язниці, представлений як «джихадист», намагався задихнути Івана Колонни, найвідомішого з корсиканських активістів і засудженого за вбивство префекта Клода Ерігнака 1998 року.

З тих пір цей 61-річний колишній пастор, який завжди заперечував свою причетність до вбивства і закликав до свого наближення до корсиканських в'язниць, перебував у комі. Його стан «все ще дуже серйозний», - заявив у вівторок його адвокат.

До крику «вбивчого Французького держави» тисячі людей продемонстрували на цьому острові в Середземному морі, яким правили корсиканські націоналісти.

Напруженість загострилася в неділю, коли масовий протест у Бастії перероджувався на «бунти» і напав на громадські будівлі, повідомляє прокуратура. Сто осіб отримали поранення, в тому числі 77 офіцерів.

- Франція-Корсика, особливі стосунки? -

Корсика, яка налічує близько 350 000 жителів і розміром, схожим на Пуерто-Ріко, була включена до Франції у другій половині 18 століття, пройшовши кілька європейських королівств та короткого незалежного періоду.

Мереживо у Франції четвертого за величиною острова в Середземномор'ї, де народився Наполеон Бонапарт в 1769 році, з часом розвивалося: від того, щоб бути частиною регіону з Марселем до досягнення особливого статусу.

У країні, менш децентралізованої, ніж її сусіди Іспанія чи Німеччина, Корсика мала особливий статус з 1990 року, подібний до французьких територій Карибського басейну - Гваделупа та Мартініка - та Майотта.

З січня 2018 року Корсика вважається територіальною громадою, яка поєднує відомчі та регіональні функції та керує новими компетенціями, такими як спорт, транспорт, культура та навколишнє середовище.

- Які вимоги? -

Корсиканські лідери та протестувальники просять державу знати «правду» агресії, наближення до острова активістів, ув'язнених в інших регіонах Франції, таких як Colonna, і звернутися до майбутнього Корсики.

«Необхідно терміново побудувати справжнє політичне рішення з Корсикою», - сказав регіональний президент, націоналіст Жиль Сімеоні, AFP в понеділок після того, як Париж оголосив про початок «циклу дискусій».

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін обговорить з місцевими чиновниками з середи умови «еволюції» корсиканського мережива у Франції, «як це передбачено Конституцією».

За даними регіональної газети Corse Matin, це посилання на Конституцію змушує місцевих чиновників побоюватися, що Париж побачить деякі їхні вимоги: визнання корсиканського народу, податковий статус, більша автономія тощо.

Ще однією традиційною претензією є співофіційність корсиканської мови разом з французькою в регіоні.

- Яка відповідь французького уряду? -

На додаток до діалогу, французький уряд прийняв деякі символічні рішення, але ключове для острова, який протягом чотирьох десятиліть був похитнений атаками Фронту Національно-визвольного фронту Корсики (FNLC).

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс відкликав спеціальний статут для Колонни і двох інших членів «Командування Ерігнака» П'єра Алессандрі та Алена Ферранді, проклавши шлях для їх передачі в корсиканські в'язниці.

«Після того, як полум'я запалиться, його буде важко погасити», - попереджає Франсуа Краус з компанії з політичного аналізу Ifop, для якої ситуація може погіршитися, якщо уряд «також не поступиться на інституційному рівні».

Напруга в Корсиці настає за кілька тижнів до першого туру президентських виборів у Франції, 10 квітня, хоча не вдається відкрити прогалину в порядку денному виборчої кампанії, позначеної війною в Україні.

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