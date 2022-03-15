Відкликання мандата: PAN засудить Морену за просування під час заборони

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Віце-координатор банди Партії національної дії (PAN) у Сенаті Республіки Кенія Лопес Рабаданоголосив, що скарга на Національний рух регенерації (Морена) будеподана до Спеціалізованої прокуратури з виборчих злочинів(FEDE).

Через свій перевірений акаунт у Twitter паніста зазначила, що вишнева партія порушила Політичну конституцію Сполучених Штатів Мексиканської держави (CPEUM) під час заборони виборів щодо консультацій щодо скасування мандата , а також використовуючи соціальні програми для власної вигоди .

Він додав, що через передбачувані «загрози та зловживання для народу Мексики» він вирішив, що подасть юридичну процедуру проти Морени або того, хто несе відповідальність за Фепад; однак слід уточнити, що ця установа більше не носить цього імені, оскільки він був реформований на початку термін повноважень президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO).

«Морена порушує Конституцію і використовує соціальні програми на користь електорально! Яподаю скаргу #Fepade проти Морени і того, хто несе відповідальність. Досить загроз і зловживань проти народу Мексики», - написав він у своєму офіційному акаунті в Twitter.

Паніста поділилася пропагандою, нібито Мореною на користь відкликання мандату (Фото: Twitter/ @kenialopezr)

Крім того, під час своєї участі у контраманері Лопес Рабадан зазначив, що саме Морена сприяла конституційній реформі у виборчих питаннях, тому, якщо виявиться, що прокуратура прийме справу, відповідальні зіткнуться з неформальним запобіжним затриманням.

Сенатор синьо-білого також вимагав негайно призупинити цей вид дій, оскільки, за її словами, з 4 лютого по 10 квітня дії уряду не могли бути просувані; однак «ми бачили урядову пропаганду не тільки не призупиненою, але й збільшилася».

Кенія Лопес Рабадан зазначила, що просування соціальних програм на виборчу вигоду гарантує неофіційне профілактичне затримання (Фото: Senators PAN)

Так само, на схвалення в Палаті депутатів минулого четверга реформи урядової пропаганди, Лопес Рабадан назвав це «ганебним», що це був представлений і прийнятий тлумачний указ про те, що має розуміти урядова пропаганда.

Він зазначив, що вчерговий раз була порушена Конституція, яка забороняє змінювати правила, що регулюють ці процеси за 90 днів до початку виборчого процесу. Перед цим він постановив, що «Морена схвалила законодавчий реліз», який, з його точки зору, прагне мати можливість «цинічно просувати президента».

«У Морени знають, що це незаконно. Мизнаходимося за 27 днів від кликання мандату та 83 дні з виборів для відновлення губернаторств, депутатів і мерів у шести штатах», - сказав він під час участі в просторі Конгрес-каналу.

Морена презентувала та схвалила урядову пропагандистську реформу за один день (Фото: Екраншот/канал Конгресу)

В іншому іншому ракурсі паніста також посилалася на відповідь уряду Мексики до Європейського парламенту, зазначивши, що президент Лопес Обрадор продемонстрував свою нетерпимість та ненависть до журналістського союзу, крім того, що поставив їх під серйозний ризик, стигматизуючи їх в очах громадянам.

Він також представив відео, в якому він засвідчив заяви президента Мексики проти національної преси, саме тому сенатор Лопес Рабадан зажадав виправити свої дії та припинити агресії проти цього сектору.

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