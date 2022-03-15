Ретельна інновація Red Bull у Формулі-1: він розмістив «шпигунський фільтр» на своєму кермі

Все готово до того, щоб шини почали котитися в Бахрейні. 20березняводії знову позиціонують себе на сітці, щоб розпочати новий чемпіонат світу з Формули-1, який обіцяє бути більш видовищним в результатінововведень в одномісних і нових нормативних актах.

Усі команди отримали свої руки на свої транспортні засоби, які прагнуть покращити продуктивність останнього видання. Однак деякі команди пішли далі, орієнтуючись навіть на найдрібніші деталі.

Це випадок Red Bull, який під час передсезонних тестових кіл в Бахрейні викрив одержимість тим, що все під контролем і виставив вражаючий «анти-шпигунський» фільтр на кермі Макса Верстаппена.

Відео, яке поділила Формула-1 у своїх соціальних мережах, виявило цікавість у голландському автомобілі, коли він встановив найкращий час кола (1:31 .720). Справа в тому, що австрійська команда вирішила реалізувати поляризовану кришку на екрані керма , щоб суперники, які дивляться офіційну пряму трансляцію, не могли бачити дані, що з'являються на ньому. Спеціалізований носій Card and Drive розкрив цю деталь і визначив цей аксесуар як «фільтр проти шпигунів», щоб чітко зрозуміти різку роботу команд, щоб тримати все під контролем.

Панель Гамільтона можна побачити повністю з бортової камери, але панель Verstappen затьмарена

Під час гонки телевізійні менеджери часто використовують бортову камеру, яка практично дає зображення пілота, який керує від першої особи. Уньому зазвичай ви можете побачити руки головного героя на кермі з екраном, який розкриває важливі дані, такі як передача автомобіля, заряд акумулятора та баланс гальма, серед інших показників, які можна використовувати для аналізу суперників.

Хоча менш досвідчені вболівальники залишаються непоміченими, команди, очевидно, не були зручні в цьому, і Red Bull знайшов спосіб уникнути обміну конфіденційною інформацією зі своїми конкурентами за допомогою цього фільтра. Хоча це дозволяє водієві бачити дані на своєму екрані, статистика, що відображається кермом, абсолютно нечитабельна для камери, розташованої в транспортному засобі.

Його прямий суперник, Mercedes, також розкрив деякі трюки і секрети під час своїх останніх випробувань, що ведуть до початку чемпіонату. У цьому випадку це буде зміна понтонів або боковин, розташованих збоку від транспортного засобу і які відіграють важливу роль у використанні заднього крила.

Однією з основних його функцій є перенаправлення повітряного потоку з передньої на задню вісь і збільшення швидкості . Як повідомляє The Sun, було встановлено, що німецька команда вирішила «відділяти свою бічну ударну структуру від понтона», додавши при цьому «новий набір плавників на краю» для каналу повітряного потоку.

Реформа, яка породила дебати в навколишньому середовищі, але технічний директор F1Пат Сімондс відповідав за уточнення того, що цещось законне, порівнюючи його з технологією аерокосмічної промисловості. «Це дуже новий підхід. Мені подобається бачити нові інтерпретації. Треба сказати, це не те, кого я очікував побачити. І я все ще дуже вражений тим, як вони проходять повітря, щоб охолодити машину», - сказав він Sky Sports.

«Я думаю, що він змусив своїх суперників повернутися до книги правил своїм червоним олівцем і подивитися, що вони зробили. Я думаю, що Мерседес, у них є кілька маленьких хитрощів, які допомагають їм у цьому плані», - додав він.

Нарешті, генеральний директор F1 Росс Браунтакож висловився на цю тему: «Немає сумнівів, що ми не передбачили концепцію Mercedes. Це дуже надзвичайна інтерпретація регулювання, і неминуче буде багато дискусій». Однак Льюїс Гамільтон поставив дещо драматичний сценарій для свого автомобіля, який відкрив дебати: реальність чи стратегія дезорієнтувати? «На даний момент я не думаю, що ми змагаємося за перемоги», - сказав він.





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