Racing thrashes, залишається непереможеним і наближається до лідера річки в Кубок Аргентини Ліги

Гонки розгромили Атлетіко Тукуман на відстані 4:0, залишилися єдиним непереможеним турніру і підійшли до вершини цього понеділка, на закритті шостої дати Кубка Аргентинської ліги.

Факундо Мура (20), Карлос Алькарас (59), Леонель Міранда (66) та Маурісіо Мартінес (78) забили голи за команду на чолі з Фернандо Гаго, яка впевнено прибуває до класики Авелланеди, яка зіграє наступного дня проти архсуперника Independiente.

З трьома перемогами та трьома нічиями, Racing є єдиною командою, яка досі непереможена серед 28 турніру, і з 12 очками на їх рахунку вони наблизилися до річки, Defensa y Justicia та Union de Santa Fe, трьох лідерів у зоні 1 Кубка Ліги.

Defensa y Justicia здобула болісно виїзну перемогу над Аргентиносом Юніори з голом Томаша Гальвана в 90+2 хвилин, у матчі, який грав на стадіоні Дієго Марадона.

Для Зони 2, Independiente та Central Córdoba, обидва вони в стриманій кампанії, розділили бали за нічию 1-1. Колумбієць Андрес Роа (51) забив за «Рохо», а Франциско Гонсалес Метіллі (59) забив одинадцять Сантьяго дель Естеро.

З чотирма послідовними нічиями та лише однією перемогою за шість днів, Independiente віддаляється від верхніх місць і приїжджає з кількома сумнівами перед зіткненні проти Racing.

Ось результати шостого раунду Кубка Ліги:

-Пятниця:

Арсенал-Велес Сарсфілд 0-0

Палишка-Рада піклувальників 1-2

-Субота:

Ураган-Годой Крус 1-3

Альдосіві-Тигр 1-0

Сарміенто-Нюелл 2-2

Центрально-Барракас Центральний Централь 1-3

Майстер-Сан-Лоренцо 0-1

Ланус-колон 1-1

Юніон-Банфілд 2-1

Річка-гімнастика і фехтування 4-0

Студенти-Бока 0-1

-Понеділок:

Атлетіко Тукуман-гонки 0-4

Аргентинці-оборона і справедливість 0-1

Незалежна центральна Кордоба 1-1

Ось позиції в Кубку Ліги Аргентини:

- ОЧ J Г Е П ГФ ГК

1. Рівер Плейт 13 6 4 1 1 13 4

2. Оборона і справедливість 13 6 4 1 1 13 10

3. Союз Санта-Фе 13 6 4 1 1 6 3

4. Гонки 12 6 3 3 0 12 4

5. Сармьєнто 11 6 3 2 1 8 7

6. Старі хлопчики Ньюелла 10 6 3 1 2 9 8

7. Банфілд 8 6 2 2 2 10 7

8. Аргентинці 8 6 2 2 2 7 7

9. Валик 7 6 2 1 3 6

10. Святий Лаврентія 5 6 1 2 3 5 7

11. Гімнастика ЛП 5 6 1 2 3 5 13

13. Опікунська рада 4 6 1 1 4 3 8

12. Атлетіко Тукуман 4 6 1 1 4 3 12

14. Семінари 2 6 0 2 4 1 5

- ОЧ J Г Е П ГФ ГК

1. Студентам 13 6 4 1 1 11 8

2. Колон 11 6 3 2 1 9 5

3. Бока Юніорс 11 6 3 2 1 8 6

4. Тигре 9 6 2 3 1 5 3

5. Ураган 9 6 3 0 3 8 8

6. Годой Крус 8 6 2 2 2 10 11

7. Незалежний 7 6 1 4 1 8 8

8. Альдозіви 7 6 2 1 3 5 6

9. Центральний Розарій 7 6 2 1 3 6 8

10. Ланус 6 6 1 3 2 6 6

11. «Арсенал» 6 1 3 2 7 8

12. Центральна Кордоба 6 6 1 3 2 5 6

13. Велес Сарсфілд 6 6 1 3 2 3 4

14. Центральний Барракас 6 6 2 0 4 7 11

Вул./ма