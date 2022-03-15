Racing de Gago розбиває і є одним пунктом від лідируючої зони А

Буенос-Айрес, 14 мар Гоночний клуб на чолі з Фернандо Гаго розгромив Атлетико Тукуман наприкінці туру шість 0-4 і був одним очком позаду River Plate, Union і Defensa y Justicia, лідерів зони A Кубка професійної футбольної ліги. Факундо Мура, Леонель Міранда, Карлос Алькарас та Маурісіо Мартінес забили голи за те, щоб команда колишнього півзахисника «Реала» була третьою та в зоні відбору до чвертьфіналу. Ця перемога зберігає Академію єдиною непереможеною на турнірі. У понеділок він також зіграв Defensa y Justicia, яка своєю перемогою 0-1 проти Аргентинців Юніорс став лідером разом з Ріверп Плейт і Юніон. Сокіл виграв завдяки голу Томаша Галвана, який увійшов у другому таймі, в одну з останніх п'єс матчу. Поразка залишила Аргентинос Юніорс восьмий з вісьмома очками. Цього понеділка також зіграв матч, відповідний зоні B, Незалежно-Центральна Кордова, який закінчився 1-1. Гол за «Рохо» забив колумбієць Андрес Роа. Франциско Гонсалес Метіллі зі знижкою для відвідувачів. Естудіантес, який потрапив на Бока Хуніорс у неділю, веде з 13 одиницями, за ними слідують Колон та Ксенейзі, у яких одинадцять. Тигре, з дев'яткою, займає останнє кваліфікаційне місце чвертьфіналу. Independiente закінчив сьоме з семи очками, а Центральна Кордова була дванадцятою з шістьма. ВИДАТНІ РЕЗУЛЬТАТИ ШОСТОГО ДНЯ Рівер Плейт розгромив Gimnasia y Esgrima La Plata 4-0 у неділю, Сан-Лоренцо здобув свою першу перемогу в суботу, побивши Талерес на 0-1, а Бока Хуніорс побив Естудіантес в неділю 0-1. Крім того, Unión обіграв Banfield 2:1 у неділю, Колон звернув 1-1 проти Лануса того ж дня, і Тигре програв Альдосіві в суботу 1-0. НАЧАЛЬНИК сам/msp