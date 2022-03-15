Мадрид, 15 бер Розклад матчів другого туру 16 Ліги Європи, які будуть зіграні наступного четверга. . - Програма туру 16 туру 16. . Четвер 17 березня + Червона зірка (SRB) - Рейнджери (ESC) (Стадіон Раджко Мітік, Белград; 18.45. Відправлення: 0-3) + Монако (FRA) - Брага (POR) (Стадіон Людовика II, Монако; 18.45. Відправлення: 0-2) + Байєр Леверкузен (ALE) - Аталанта (ITA) (Стадіон БайАрена, Леверкузен; 18.45. Відправлення: 2-3) + Галатасарай (TUR) - Барселона (ENG) (Алі Самі Йен Спор Комлексі, Стамбул; 18.45. Відправлення: 0-0) + Ліон (FRA) - Порту (POR) (Олімпійський парк, Ліон; 21.00. Відправлення: 1-0) + Вест Хем (ENG) - Севілья (ESP) (Лондонський стадіон; 21.00. Відправлення: 0-1) + Айнтрахт Франкфурт (ALE) - Бетіс (ESP) (Парк Deutsche Bank, Франкфурт; 21.00. Відправлення: 2-1) . - Кваліфікується до чвертьфіналу: Лейпциг (ALE) через виключення з конкурсу «Спартак Москва» УЄФА після вторгнення України до Росії. - Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу відбудеться в п'ятницю 18 березня в Ньоні (Швейцарія). НАЧАЛЬНИК апа/еа