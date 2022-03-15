прем'єри Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва на тлі інтенсивних російських атак

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki during a meeting in Kyiv, Ukraine February 1, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Прем'єр-міністрПольщі, Чехії та Словенії їдуть у вівторок поїздом до Києва, як представники Європейської Ради, заявив польський уряд у заяві.

МатеушМоравецький, Петро Фіала та Янез Янса «подорожують сьогодні (вівторок) до Києва як представникиЄвропейської Ради, щоб там зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалом », згідно з цим офіційним текстом.

Їх подорож настає в той час, коли Росія атакує цілі по всій Україні, і коли ці дві країни планують відновити переговори, щоб закінчити майже три тижні війни.

Метою візиту є «підтвердити однозначну підтримку всього Європейського Союзу (ЄС) суверенітету і незалежності України та представити комплекс заходів для підтримки української держави і суспільства», - йдеться у заяві.

ФОТО: Президент України Володимир Зеленський вітає прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час зустрічі в Києві, Україна, 1 лютого 2022 року. Прес-служба Президентства України/Роздатковий роздаток через REUTERS

«У такі найважливіші для світу моменти наш обов'язок опинитися в тому місці, де відбувається історія», - сказав польський правитель Моравецький у Facebook.

Прес-секретар польського уряду Пйотр Мюллер заявив, що візит «організований відповідно до Президента Європейської Ради Чарльза Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Лейєн».

Міхал Дворчик, старший чиновник польського уряду, заявив, що поїзд в'їхав в Україну за адресою 07h30 GMT.

«Міжнародне співтовариство буде проінформовано про візит делегації через міжнародні агентства, в тому числі ООН», - додав польський прес-секретар.

УКиєві щонайменше двоє людей загинули цього вівторка під час бомбардування , яке торкнулося кількох будівель столиці.

(З інформацією від AFP та EFE)

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