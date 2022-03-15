Незасуджена дипломатія Папи Франциска закликає до миру в Україні

Крістіна Кабреяс Ватикан, 15 Мар Чому Папа не згадує Росію або її президента Володимира Путіна, коли він закликає до миру в Україні. Редакція сьогоднішнього видання Ватиканської газети «L'Osservatore Romano» пояснює причини мовчазної та беззасудженої дипломатії Франциска «залишити відкриту лазівку» до можливості припинення війни. «Є ті, хто звинуватив папу в мовчанні за те, що явно не називав Путіна, забуваючи, що у війні понтифіки ніколи не називали агресора по імені, не з боягузтво або надмірної дипломатичної розсудливості, але щоб не закривати двері, завжди залишати лазівку відкритою для можливості зупинки зло і порятунок людських життів», - пояснює Андреа Торніеллі. У обкладинці в Ватиканській газеті Торніеллі, редакційний директор Ватиканської інформації, і певним чином головний представник понтифіка, зазначає, що останніми тижнями «Френсіс був предметом певної критики тих, хто сподівався, що у своїх публічних заявах він явно згадає ім'я Володимира Путіна і Росії». Він відкидає ці звинувачення на тій підставі, що слова понтифіка не повинні «відображати диктату новинної програми». Редакційний директор Ватиканської інформації перераховує заклики, які папа зробив з початку російського вторгнення в Україну, і наголошує, що «Франциск також хотів очистити поле лицемірства російського уряду, яке наполягає на тому, щоб назвати триваючу війну «спеціальною військовою операцією», маскування після ігор слів свою справжню і сувору реальність, війну агресії». Вони пам'ятають з Ватикану, що навіть Іоанн Павло II під час війни в Косові в 1999 році ніколи не називав винуватцями етнічних чисток, завжди підтримуючи відкритий канал контакту з Сербією, а також не називав західних глав держав, які в 2003 році підтримували війну в Іраку на основі неправдивих відомостей про зброя масового ураження. Отець Антоніо Спадаро, редактор журналу Товариства Ісуса, «Civiltá Catolica» та один із найближчих радників Папи Франциска, пояснив цього понеділка у своїх соціальних мережах про критику: «Дипломатія Ватикану зрозуміла, але не гласність. Застосовується для в'язання і шиття, а не для розкрою. Він не засуджує релігійних чи політичних лідерів, щоб продовжувати допомагати». «Він закликає до вирішення конфліктів і, натомість, засуджує політичні чи стратегічні вибори та дії. Наступник Петра, який в останні роки пророче попереджав про вже триває Третя світова війна, йде слідами своїх попередників і стоїть поруч з невинними, борючись зі злом добром», - додав Спадаро. Папа, який також надсилає повідомлення своїми жестами, відправив два кардинали до українського кордону - префекта Dicastery for Integral Development, Майкл Черний, і милостиню Конрада Краєвського - для надання допомоги та підтримки біженцям. У той час як державний секретар кардинал П'єтро Паролін неодноразово висловлював готовність Святого Престолу допомогти будь-яким можливим способом у будь-якій формі посередництва і закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова припинити напади і забезпечити справжні гуманітарні коридори. Ветеран італійського «Ватикану» Марко Політі в одній зі своїх статей, опублікованих в газеті «Fatto Quotidiano», підтверджує важливість Ватикану «триматися подалі від перебільшених тонів західних ЗМІ» проти Росії і Путіна. Ну, наголошує Торніеллі, якби тато міг зробити щось політично і дипломатично, «це було б можливо саме тому, що російські лідери знають, що він не односторонній посередник, а замаскований агент Заходу, з яким вони вступили в курс апокаліптичного зіткнення». НАЧАЛЬНИК ccg/jgb