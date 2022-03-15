Політики засудили призупинення Сандри Куевас: «Це переворот»

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, asistió a los juzgados de la Ciudad de México ubicados en el Reclusorio Norte para cumplir con su audiencia tras las acusaciones de elementos de la policía capitalina de privarlos de su libertad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Вдень 14 березня Генеральна прокуратура Мехіко (FGJCDMX) оголосила, що мер Перредіста Сандра Куевас призупинить свою діяльність у мерії Куаутемокадо 17 березня.

Рішення було прийнято суддею, який займається своєю справою на першому слуханні, а також відокремлення звинувачень від чотирьох слуг, пов'язаних з фактами, що носить тимчасовий характер і триватиме до четверга 17-го, дня, коли відбудеться друга частина першого слухання.

Мера Куаутемока засудили за злочини зловживання владою та крадіжками, коли 11 березня вона нібито тримала двох офіцерів під вартою протягом години, яких вона нападала у своєму кабінеті в ратуші Куаутемок. Хоча він відкинув звинувачення в незаконному позбавленні волі.

(фото: Твіттер/ @AriasNora)

З тих пір FGJCDMX взяла справу проти неї, про що Перредиста неодноразово заявляла, що це брудна війна та політичні переслідування проти неї, організовані главою уряду Клаудією Шейнбаум за те, що взяла мерію у Морени.

Зіткнувшись з такою ситуацією, мер заявив, що заходи були надмірними. Так само різні політики, особливо ті, хто складається з альянсу Va Por México (переважно PAN та PRD), продемонстрували підтримку та тиражували аргумент політичних переслідувань проти Куеваса Ньєвеса.

Мер Мігеля Ідальго за Партію національної дії Маурісіо Табе постановив через свій акаунт у Twitter, що нинішній уряд повинен припинити політичні переслідування проти тих, хто не є «частиною системи».

«Маніпуляція установами проти вас дуже вульгарна. Режим повинен припинити сумнозвісні політичні переслідування проти тих, хто не є частиною системи», - прокоментував міський голова.

Що стосується президента ПРР Нори Аріас Контрерас, вона підтримала Куеваса і вказала, що «Ми гарантуємо, що процес дотримувався закону і щоб Вищий суд правосуддя #CDMX не перевищував своїх повноважень з опозиційними горами».

(фото: Твіттер/ @lialimon)

Зі свого боку, мер Альваро Обрегон за синьо-біле Лія Лімон Гарсіязасудив рішення FGJCDMX. Він прокоментував, що це було порушенням презумпції невинуватості Куеваса, а також відбувається безпрецедентне політичне переслідування.

«Відсторонення @SandraCuevas_ від посади мера #Cuauhtémoc демонструє безпрецедентне політичне переслідування. Вони хочуть відновити поганий шлях, чого не дав народне голосування їм, порушивши принцип презумпції невинуватості. Моя повна підтримка @SandraCuevas_»

Так само Фернандо Белаунзаранз ПАН стверджував, що запобіжні заходи, накладені прокуратурою, були більш ніж надмірними, і зазначив, що це була помста глави уряду, якого він позначив у своєму твіті разом з Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

«Призупинення @SandraCuevas_ - це мерзенна помста для @Claudiashein, який, як і @lopezobrador_, не знає, як втратити. Цепереворот», - написала паніста.

Мер заперечував, що кидала м'ячі з грошима (Фото: Twitter/SandraCuevas_)

Мер також побачив себе в очах урагану, коли на заході, проведеному перед приміщенням мера, її спіймали на відео, що кидали м'ячі в натовп, у якого були купюри 500 песо , прикріплених до їхніх боків.

Під час прес-конференції Куевас заперечував цей факт, коли його відмовили журналісти. Мер відповів, що вона навіть не бачила куль, тому «нам звідти погано». Коли його намагалися запитати про це ще раз, він сказав, що вони відхиляються від основного питання політичних переслідувань: «Це не те, де вони збираються мене вивести».

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