Піура: в регіоні зареєстровано понад 2000 випадків денге

Влада регіону Піура повідомила, що випадки лихоманки денге становлять2 тисячі 472, також повідомлялося про 5 смертей. Проце повідомили, коли вони проводять кампанію від будинку до дому та профілактикив районі 26 жовтня.

БіологВіктор Вальдівіесо зазначив, що померлі люди до цього року несвоєчасно пішли до медичного закладу, тому хвороба прогресувала. Крім того, у них була б певна коморбідність, наприклад, діабет, гіпертонія або хронічна ниркова недостатність.

Денге, Зіка та Чикунгуня - дуже поширені захворювання в північному регіоні, протягом літнього сезону. З цієї причини медичний персонал із закладу Віктора Рауля приїжджає додому додому, щоб провести відкинути тести та надати інформацію про профілактику. Доних приєднуються співробітники регіонального управління Піура та муніципалітету 26 de Octubre.

«Ми спільно проводимо ліквідацію розведення комарів, діяльність з пошуку фебрильних. Митакож проводимо етап медичної освіти та підвищуємо обізнаність населення щодо хвороби денге»,- сказав біолог.

Крім того, буде надана інформація про важливість миття будинку і постійної зміни води. Крім того, будуть пояснені симптоматики, які починаються з лихоманки, головного болю, болю в суглобах, м'язових болів. А на іншій стадії можуть виникнути слизові кровотечі або болі в животі.

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕНГЕ

16 лютого Перу оголосив епідеміологічну тривогу до нового спалаху денге. Цеспричинило вісім смертей та понад 5000 інфекцій цього року, повідомило Міністерство охорони здоров'я в середу.

Спалах був розташований майже в половині країни та в Лімі, де влада з тих пір почала обприскувати в декількох районах, щоб запобігти присутності комара Aedes aegypti, який поширює денге, зіка та чикунгунья.

Денге - це ендемічне захворювання в тропічних районах , яке викликає високі лихоманки, головні болі, нудоту, блювоту, біль у м'язах і, в найважчих випадках, кровотечу, які можуть призвести до смерті.

«Повідомлялося про 5 218 випадків денге (...), включаючи вісім смертей», - йдеться в заяві Національного центру епідеміології Міністерства охорони здоров'я (Мінса), посилаючись на дані станом на кінець першого тижня лютого 2022 року.

У порівнянні з випадками, зафіксованими в аналогічному періоді минулого року, спостерігалося збільшення смертності, незважаючи на те, що інфекції зменшилися більш ніж на 50%.

Епідеміологічна тривога складається із заклику до медичних служб «посилити систему епідеміологічного нагляду» та контролю населення. Також освітні інформаційні кампанії.

Протягом2021 року Перу зафіксував 39 смертей та 49 274 випадки денге. Заданими Мінси, у 2020 році було 86 смертей та 46 749 випадків цієї хвороби.

Два роки пандемії covid-19 відобразили зростання денге порівняно з 2019 роком, де смертність склала 37, а інфекції 15 287.

Пандемія спричинила збої в догляді за тропічними захворюваннями, такими як денге, які можуть затримати їх контроль або ліквідацію, попередила Панамериканська організація охорони здоров'я (PAHO) минулого січня.

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