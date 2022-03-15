Паспорт повернули британсько-іранському Назаніну Загарі-Ратчиф у Тегерані

Лондон, 15 березня британсько-іранський Назанін Загарі-Раткліфф, затриманий в Тегерані з 2016 року за передбачуваними звинуваченнями в шпигунстві, має свій британський паспорт назад, який їй повернули, в той час як британська переговорна команда в даний час знаходиться в іранській столиці, жіночий депутат виявив у вівторок. У повідомленні, розміщеному в Twitter, Тюльпан Сіддік, британський парламентар для виборчого округу Хемпстед і Кілберн, до якого належить Загарі-Раткліфф в Лондоні - «дуже приємно» сказати, що «Назанін Загарі-Раткліфф повернув свій британський паспорт». Політика додає, що жінки «продовжують перебувати в сімейному будинку в Тегерані». «Я також розумію, що зараз в Тегерані є британська переговорна команда. Я продовжуватиму публікувати оновлення (про цей випадок, в якому зіткнулися обидві країни), коли вони прийдуть до мене», - говорить він. Британсько-іранський був затриманий в Ірані з 2016 року за звинуваченням у змові на повалення уряду, звинувачення вона завжди відкидала. Як було сказано сьогодні, Фонд Thomson Reuters, для якого Загарі-Раткліфф працював до того, як її заарештували, коли його запитали про можливість раннього звільнення жінки, її адвокат, Хожат Кермані, сказала, що сподівається незабаром мати «хороші новини», не уточнюючи деталей. Існували припущення, що арешт Загарі-Раткліффа пов'язаний з непогашеним боргом, який Сполучене Королівство довелося Ірану більше сорока років, коли Шах Мохамад Реза Пехлеві купив 1500 танків вартістю 400 мільйонів фунтів стерлінгів, які ніколи не були доставлені. НАЧАЛЬНИК прц/га/ах