Початкова вартість євро в Гондурасі цього березня 15 від євро до HNL

Євро торгується на відкритті в 26,74 лемпіри , що означало збільшення на 0,38% порівняно з показником попереднього дня 26,64 лемпіри.

Порівняноз останніми сімома днями євро відзначило зростання на 1,59%; з іншого боку, у річному вираженні він все ще зберігає зниження на 7,12%. Що стосується попередніх днів, він заводить дві дати поспіль на підйомі. Волатильність за останній тиждень явно нижча, ніж цифри, досягнуті за останній рік (9,46%), показуючи себе як значення з меншими варіаціями, ніж зазвичай в останні дні.

Заостанній рік євро змінився на максимум 28,06 лемпірів, тоді як найнижчий рівень становив 26,12 лемпір. Євро позиціонується ближче до свого мінімального значення, ніж до максимального.

Гондураськавалюта

El Lempira є валютою законного використання в Гондурасі з 1931 року, абревіатура якої HNL і ділиться на 100 центів; крім того, її обіг регулюється Центральним банком.

До1930 офіційною валютою був гондураський песо, і вона була заснована приватною банківською установою в Banco Atlántida. Саме до 1932 року Конгрес остаточно затвердив створення валюти, яка залишилася в руках Центрального банку (після її заснування в 1950 році).

Утой час обмінний курс становив два лемпіри за один долар США, але в 2005 році обмінний курс знецінився до 18.04 HNL за долар (22,16 HNL за євро).

Назвамонети походить на честь отамана Ленка Лемпіри, корінного лідера, який захищав свою територію після іспанського вторгнення, вона також з'являється на банкнотах і парі монет.

Вданий час циркулюють монети 5, 10, 20 і 50 центів, а також купюри 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 500 лемпірів.

У2013 році Центральний банк Гондурасу затвердив друк 315 мільйонів банкнот, які включали систему Брайля і спеціальні бруски для людей з вадами зору, крім можливого створення неорганічних банкнот.

Гондурас, який також постраждав від пандемії SARS-CoV-2, закрив 2021 рік із рівнем інфляції 5,32% через зростання цін на продукти харчування, що на діапазоні вище, ніж очікувалося національними органами влади.

Зіншого боку, ВВП на душу населення нижче рівня життя по відношенню до 196 інших країн, і він займає 121-е місце з 190 в рейтингу Doing Business for Doing Business.

Щостосується Індексу сприйняття корупції в державному секторі в Гондурасі, то він склав 24 бали, тому оцінка корупції серед Гондурасів у їхній країні дуже висока.

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Агентства