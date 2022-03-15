Відкриття вартості євро в Гватемалі цього березня 15 від євро до GTQ

Євро виплачується на відкритті 8,44 кетсалів , що означало зростання на 0,29% в порівнянні з 8,41 кетсалами попереднього дня.

Упорівнянні з останніми сімома днями євро зафіксував зростання на 2,95%, хоча, навпаки, за рік він все ще накопичив зниження на 8,4%. Аналізуючи ці дані з попередніми днями, додайте шість послідовних дат підйому. Що стосується волатильності минулого тижня, вона явно нижча, ніж накопичена за останній рік, так що на цій останній фазі він зазнає менше змін, ніж зазвичай.

Нащорічній фотографії євро навіть змінився на максимум 8,80 кетсалів, тоді як його найнижчий рівень становив 8,17 кетсалів. Євро ближче до свого мінімального значення, ніж до максимального.

Гватемальський

кетсаль

Кетсаль є законним платіжним засобом, який використовується в Гватемалі і був заснований після видачі грошового закону, прийнятого в 1924 році, коли тодішній президент Хосе Марія Орельяна наказав замінити гватемальський песо.

Гватемальськавалюта в даний час ділиться на сто центів і спочатку коштувала 10 центів вище долара США, поки в 1980 році вона не впала до номіналу, відновившись через кілька місяців.

Вданий час кетсаль еквівалентний 7,50 одиниць на долар США і 9,25 одиниць за євро, що робить його однією з 30 грошових одиниць в Іберо-Америці та світі одним з найбільш стабільних.

Органом, відповідальним за регулювання видобутку валюти, є Банк Гватемали, і сьогодні відомі монети в розмірі 5, 10, 25 і 50 центів кетсалу і 1 кетсаль, тоді як 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 кетсалів циркулюють в банкнотах.

Усвоїх спробах знизити ціни на виробництво монет адміністрація прагнула ввести монети з різними матеріалами, такими як вибір сталі замість нікелю або латунної сталі.

Згідноз офіційними даними, уряд Гватемали запевнив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) в кінці 2021 року зріс на 7,5%, зростання не спостерігалося протягом 40 років.

Зіншого боку, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що до 2022 року економіка Гватемали продовжить сприятливі показники , частково обумовлені зовнішньою торгівлею, грошовими переказами з США та значним падінням інфляції.

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