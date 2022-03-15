ОПЕК намагається продовжувати відкривати крани

Ванда Рудич Відень, 15 мар. У розірваних війною енергетичних ринках в Україні та відродженні covid-19 в Китаї ОПЕК стикається зі зростаючими труднощами у відновленні рівня виробництва, який він мав до пандемії. Це картина, представлена у вівторок Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) у своєму щомісячному звіті, де вона визнає великі труднощі у прогнозі еволюції світової економіки і, отже, попиту на сиру нафту через «дуже високу невизначеність», особливо геополітичну. Хоча наслідки пандемії коронавірусу «все ще відчуваються», «війна у Східній Європі спричинила зміну рівня економічної невизначеності у всьому світі», - наголошується в документі. ЦИФРИ, ПРО ЯКІ ЙДЕТЬСЯ Прогнози для світової економіки «змінюються майже щодня, тому важко встановити єдину цифру з розумним ступенем визначеності», - зазначає організація. Тим не менш, він пояснює, що підтримує свій прогноз зростання світового ВВП на 2022 рік на рівні 4,2%, хоча попереджає, що ця оцінка «буде переглянута та коригована, коли буде більше ясності щодо впливу геополітичних потрясінь». Також «під оцінкою» йде прогноз світового попиту на нафту на цей рік, в 100,9 млн барелів на добу (mbd), що означало б зростання на 4,15 мбд в порівнянні з 2021 роком. Він також не змінює розрахунків, зроблених у січні того, що було б цьогорічними поставками з поза межами ОПЕК, які включають в себе прокачування Росії майже 12 мбд. «Очікується, що російське виробництво збільшиться на 0,96 МБД до в середньому 11,76 МБД, без змін від попередньої оцінки. Однак слід зазначити, що цей прогноз схильний до дуже високої невизначеності з урахуванням сучасних геополітичних подій», - йдеться в повідомленні. ВИРОБНИК ЛІМІТИ Дані, що містяться в звіті, виявляють зростаючу складність для країн-виробників швидко збільшувати поставки нафти в разі скорочення російських поставок. За підрахунками незалежних інститутів, прокачування тринадцяти партнерів ОПЕК минулого місяця склала 28 473 мбд, збільшившись на 0.44 mbd в порівнянні з січневим рівнем. Хоча більшість країн збільшили видобуток, 10 членів, які беруть участь у зобов'язанні тримати свої поставки низькими, і поступово збільшувати їх місяць за місяцем, опускалися нижче своєї виробничої мети. Не включаючи Венесуелу, Іран та Лівію, які звільнені від зобов'язання обмежити своє виробництво, група виробила 24140 мбд у лютому, 921,000 мб менше, ніж стеля цього місяця на 25 061 мбд. ОПЕК зустрінеться зі своїми союзниками, включаючи Росію, 31-го, щоб оцінити, чи рухається вона вперед з прийнятою минулого липня дорожньою картою, щоб поступово відновитися, до вересня, виробництво, яке було до пандемії. На папері план полягає в збільшенні прокачування на 400000 БД щомісяця, але цифри, випущені сьогодні, показують, що більшість людей не мають можливості продовжувати відкривати крани. ТІСНИЙ РИНОК В минулому році ОПЕК переглянула попит на нафту в середньому до 96,75 мбд, що представляє зростання в річному обчисленні на 5,73 мб або 6,29%. Це вище, ніж очікувалося спочатку, споживання призвело до скорочення запасів сирого газу (запасів) у країнах, що споживають, відображаючи, що ринок жорсткіший. «Комерційні запаси нафти ОЕСР (Організації співробітництва та розвитку в Європі) скоротилися в січні на 3,1 млн барелів», - до 2677 мб, за попередніми даними. Цей рівень покриває потреби цієї сировини на 59,3 днів, що на 11,6 днів менше, ніж у січні 2021 року. ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЦІН Сильний попит також пояснює різке зростання цін на нафту в останні місяці, загострене побоюваннями скорочення європейського імпорту з Росії - країни, яка разом з США і Саудівською Аравією входить в трійку найбільших виробників сирої нафти. Барель європейської нафти Brent, яка досягла 6 березня майже 140 доларів, у вівторок впав більш ніж на 7%, а на 11,23 Гринва вона була продана на лондонському ф'ючерсному ринку по $97,72. Різке падіння аналітики пов'язують з ознаками прогресу в переговорах між Києвом і Москвою щодо припинення конфлікту, а також до нового спалаху коронавірусу в Китаї. НАЧАЛЬНИК ar/as/PDDP (аудіо)