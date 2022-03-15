Самородки побили 76осіб у поєдинку кандидатів на MVP

ФІЛАДЕЛЬФІЯ (AP) - Нікола Джокіч мав 22 очки та 13 підскоків, щоб очолити перемогу Денвера Наггетс Джоел Ембіїд та Філадельфію 76ers у понеділок 114-110 у бою між претендентами на найцінніший гравець.

Embiid закінчився з 34 одиниць і жахливе падіння, яке змусило Sixers затримати дихання.

Джефф Грін вдарив Embiid, коли він просунувся до кошика 3:13 хвилин від кінця, і зоряний центр впав на його куприк. Ембіїд відразу поклав руку на спину, але пішов з двору без сторонньої допомоги, переглянувши виставу. Грін був грубо засмічений, і Embiid зробив 1 зі своїх 2 вільних кидків, щоб скоротити свинець Денвера 107-106.

Але Nuggets Bones новачок Hyland вкрав увагу двох зіркових центрів і вдарив його четвертий трипокажчик у четвертому періоді, щоб вони відновили 110-108 свинцю і що вони зберегли решту матчу. Hyland набрав 21 очко.

Джокіч був названий MVP протягом сезону, а Embiid був фіналістом. Знову ж таки, дві зірки вважаються фаворитами, які виграють у цьому сезоні. Embiid розпочав матч, очоливши лігу з 29,8 очками за гру, а Джокіч має 26,1 очка за гру. Він також в середньому становить 13,8 підбирань і 8,1 передачі.