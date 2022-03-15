Серпанок Північної Африки прибув до Португалії

Лісабон, 15 мар Серпанок з Північної Африки прибув сьогодні до Португалії, де вона покрила небо більшої частини країни помаранчевим кольором, особливо на півночі та центрі, хоча його наслідки також помітні в Лісабоні. Цей епізод, пов'язаний із підвішеним пилом з пустелі Сахара, який піднявся в атмосферу штурмом Селія, буде видно на португальській території до цього четверга, повідомляє Португальський інститут моря та атмосфери (IPMA). «Найбільш видимими ефектами є зміна кольору неба, оскільки пил, як правило, знаходиться над поверхнею, хоча залежно від його концентрації вони можуть досягати нижчих рівнів із наслідками якості повітря та можливим впливом на здоров'я», - каже суб'єкт господарювання. Найбільші ефекти видно в інтер'єрі Північного і Центрального районів Португалії, хоча в Лісабоні явище також присутній, зі зміною кольору неба і тонким шаром помаранчевого пилу на деяких поверхнях. НАЧАЛЬНИК pfm/тобто