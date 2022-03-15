Nikkei просувається на 0,15% через падіння сирої нафти і очікує на розгляд ФРС

Токіо, 15 мар Основний індекс на Токійській фондовій біржі Nikkei трохи просунувся на 0,15% у вівторок через падіння ф'ючерсів на нафту і випередивши засідання Федеральної монетарної політики США. Nikkei, який об'єднує 225 найбільш представницьких назв на ринку, просунув 38,63 бала до 25 346,48 цілих; тоді як Topix, що включає фірми першого розділу, ті, що мають найвищу капіталізацію, додав 0,79% або 14,35 балів, до 1826,63 одиниць. Токійський паркет залишався коливальним протягом перших годин торгів, з незначними досягненнями в умовах полегшення від зниження ціни на нафтові ф'ючерси напередодні, і невдачі в очікуванні результату засідання монетарної політики Федеральної резервної системи США, що починається сьогодні. День на Токійській площі ознаменувався модерацією місцевих інвесторів, очікують, з одного боку, вторгнення Росії в Україну та її вплив на енергетичний сектор і світову економіку, а також можливою більш агресивною грошово-кредитною політикою ФРС для вирішення ескалації інфляції. Прибутки керували страховий сектор, повітряний транспорт, електроенергія і газ. Виробник обладнання для аналізу компонентів мікросхем Lasertec зібрав найбільший обсяг операцій і виріс на 2,85%. Транспортні компанії Nippon Yusen (NYK Line), Kawasaki Kisen (K-Line) і Mitsui OSK втратили, з іншого боку, 1,5%, 4,1% і 1,81% відповідно. Телекомунікаційний гігант Softbank впав на 4,17%; а текстильна компанія Fast Retailing, що володіє мережею одягу Uniqlo, впала на 4,71%. Виробник автомобілів Toyota піднявся на 2,14%, як і технологія багатонаціональної Sony, яка збільшилася на 1,09%. У першому розділі 1655 компаній піднялися проти 443, які впали, тоді як 79 закрилися без змін. Обсяг торгів склав 2,79 трлн ієн (21,54 млрд євро).