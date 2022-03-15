Післявідкриття сесії фондового ринку євро торгується на відкритті 39,29 Нікарагуанських кордоб , що означало зростання на 0,79% порівняно з 38,99 нікарагуанськими кордобами попереднього дня.

Порівняноз останніми сімома днями, євро зафіксував зростання на 1,42%; незважаючи на це, у річному вираженні він все ще накопичує зниження на 6,09%. Що стосується варіацій цього дня щодо минулих днів, то він ланцюжка трьох послідовних сеансів в позитивному плані. Що стосується волатильності останніх дат, то вона значно перевищує показник, досягнутий за останній рік (6,71%), тому переживає фазу нестабільності.

Нащорічному фото євро змінився на максимумі 40,43 нікарагуанських кордоб, тоді як його найнижчий рівень становив 38,44 нікарагуанських кордоб. Євро ближче до свого мінімуму, ніж максимум.

Нікарагуанська

Кордоба Кордова - це валютна одиниця легального використання в Нікарагуа і скорочено NIO; вона поділяється на 100 центів, а її транзит контролюється Центральним банком цієї країни.

Монетабере свою назву на честь другого прізвища іспанського конкістадора, капітана Франсиско Ернандеса де Кордова, який також заснував міста Гранада та Леон.

Кордовабула введена 25 серпня 1908 року під мандаттодітодішнього президента Адольфо Діаса, який випустив монету 10 кордоб і замінив песо. Нова валюта мала на той час значення 5 кордоб за фунт стерлінгів.

13листопада 1931 року кордоба почала торгувати за парністю 1,10 кордоби за долар США, але після кількох девальвацій вона зросла до 7 кордоб за долар США між 1946 і квітнем 1979 року.

Лишев 1991 році адміністрація, в свою чергу, запустила успішний план грошової стабілізації , який досяг успіху в стримуванні гіпердевальвації та досягла стабільності цін, курсів валют та грошових рівнів. Станом на січень 1993 року країна перейшла на систему міні-оцінки, яка з 2019 року становить 3% річних.

Векономічному плані Нікарагуа зафіксувала значні падіння. У 2018 та 2019 роках валовий внутрішній продукт знизився на -3%, а в 2020 році - на -2%, хоча в 2021 році він дещо зріс, нікарагуанська економіка лише вище Венесуели.

Крімтого, за нинішнього уряду Даніеля ОртегиСвітовий банк підрахував, що бідність зросла з 13,5% у 2019 році до 14,6% у 2021 році. Окрім SARS-CoV-2, ця країна також стала здобиччю ураганів Eta та Lota, які залишили великий хаос.

Уцьому контексті додається, що санкції США та Європейського Союзу проти нації призвели країну до союзника з Венесуелою, Кубою та Китаєм, що було посилено після останніх виборів, на яких Ортега досяг його переобрання, були брендовані як шахрайські.

Згідноз прогнозом Економічної комісії з Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC), Нікарагуа, а також Гватемала чи Домініканська Республіка, не поповнить свій економічний рівень у 2022 році, як до пандемії COVID-19.

Рекомендуємо:

Агентства