Новий iPhone SE: сила сьогодення в моделі вчорашнього дня

Вашингтон, 15 мар Новий iPhone SE, який потрапить в магазини цієї п'ятниці, - це телефон, який поділяє найсучасніші потужності та технології на ринку завдяки своєму мікропроцесору A15, загорнутому у футляр із ретро-крапкою, яка відноситься до 2017 року і дозволяє його доступну ціну. Найдешевша мобільна модель у всьому діапазоні iPhone Apple (коштує лише 429 доларів США, порівняно з 699 доларів за 13 міні або 799 для 13 міні) ідеально підходить для сумлінних споживачів, які хочуть хороший телефон для серфінгу в Інтернеті, залишатися на зв'язку та скористатися потужністю A15. Крім того, вперше Apple приносить підтримку надшвидкої мережі 5G для SE, що робить її одним з небагатьох бюджетних телефонів, сумісних з цим новим технологічним стандартом. будь-який потенційний клієнт, однак, повинен знати про обмеження цієї моделі, які накладаються саме її статусом найпростішого і доступного iPhone: екран всього 4,7 дюйма, у нього немає датчика передньої глибини і у нього всього 12-мегапіксельна задня камера і 7-мегапіксельна фронтальна камера мегапікселі. У зв'язку з цим камери є репрезентативними для всієї зовнішньої структури телефону: лінзи такі ж, як і у моделі SE 2020, так само, як дизайн пристрою такий же, як і у iPhone 8 2017 року. Однією з цікавинок, спричинених цим фактом, є те, що це єдиний мобільний телефон Apple, який все ще має кнопку відбитків пальців Touch ID для ідентифікації користувача та розблокування пристрою, те, що в останніх моделях було замінено системою розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, і незважаючи на те, що має значно більш обмежену камеру, ніж у інших моделей, які містять, наприклад, до трьох різних об'єктивів, її потенціал для редагування фотографій та відео порівнянний з потенціалом інших версій, завдяки потужному чіпу A15 Bionic. Користувачі, однак, не зможуть використовувати популярний нічний режим для фотографування в умовах низької освітленості, хоча обмеження фізичного пристрою частково компенсуються передовою інтелектуальною системою обробки зображень. Стереодинамічна система пропонує аудіо хорошої якості, але акумулятор, хоча і вдосконалений, все ще має обмежену автономність, що продиктовано невеликими розмірами пристрою. Окрім нової версії SE, Apple також нещодавно оновила свої моделі iPhone 13 та 13 Pro кольорами зеленого та альпійського зеленого відповідно. НАЧАЛЬНИК дуга/afs (фото)