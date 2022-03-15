НАТО попередила, що Росія може використовувати хімічну зброю під час операції з фальшивим прапором в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив стурбованість Альянсом, що Росія може організувати неправдиву операцію, пов'язану з використанням хімічної зброї в Україні, яку раніше звинувачував у приховуванні такої зброї.

«Ми стурбовані тим, що Москва може встановити помилкову операцію прапора, яка, можливо, включає хімічну зброю», - заявив Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів оборони союзників в середу, попередивши «абсурдні звинувачення» Москви про «біохімічні лабораторії та хімічну зброю в Україна».

«Це просто чергова брехня», - сказав він.

Псування захоплених солдатів показують руйнівний стан збройних сил Путіна.

ВІДКРИТТЯДОКАЗІВ

Українські війська конфіскували газові марки у російських військ, захоплених на їх території, попередивши Заходу про те, що Володимир Путін міг використовувати хімічну зброю під час вторгнення в європейську країну.

Міністерство оборони поділилося зображеннями захопленої техніки, до якої також увійшли шоломи епохи Другої світової війни і шапка ушанки, показуючи погіршення стану путінської армії.

Міністерство повідомило в Twitter: «Друга армія в світі - це бутафорська. Команда «визволителів». Ви хочете, щоб ми жили так?»

Міністерство оборони поділилося зображеннями захопленої техніки, до складу якої також увійшли шоломи епохи Другої світової війни.

Західні та українські лідери опублікували серйозні попередження про те, що Путін готується до застосування хімічної зброї, а маски, передані російським військам, свідчать про те, що напад імовірний.

Зі свого боку Борис Джонсон і колишній начальник російських операцій МІ6 Крістофер Стіл повторили побоювання Зеленського про те, що Росія незабаром може розгорнути хімічну зброю на тлі повільного прогресу на місцях.

Прем'єр-міністр заявив, що Путін керує «цинічним і варварським урядом» і вважає, що Росія готує «неправдиву історію», яку він може використовувати, щоб заперечувати використання зброї і звинувачувати Захід.

(з інформацією від EFE)

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