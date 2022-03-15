НАТО попередила, що Росія може використовувати хімічну зброю під час операції з фальшивим прапором в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив стурбованість Альянсом, що Росія може організувати неправдиву операцію, пов'язану з використанням хімічної зброї в Україні, яку раніше звинувачував у приховуванні такої зброї.
«Ми стурбовані тим, що Москва може встановити помилкову операцію прапора, яка, можливо, включає хімічну зброю», - заявив Столтенберг на прес-конференції перед засіданням міністрів оборони союзників в середу, попередивши «абсурдні звинувачення» Москви про «біохімічні лабораторії та хімічну зброю в Україна».
«Це просто чергова брехня», - сказав він.
ВІДКРИТТЯДОКАЗІВ
Українські війська конфіскували газові марки у російських військ, захоплених на їх території, попередивши Заходу про те, що Володимир Путін міг використовувати хімічну зброю під час вторгнення в європейську країну.
Міністерство оборони поділилося зображеннями захопленої техніки, до якої також увійшли шоломи епохи Другої світової війни і шапка ушанки, показуючи погіршення стану путінської армії.
Міністерство повідомило в Twitter: «Друга армія в світі - це бутафорська. Команда «визволителів». Ви хочете, щоб ми жили так?»
Західні та українські лідери опублікували серйозні попередження про те, що Путін готується до застосування хімічної зброї, а маски, передані російським військам, свідчать про те, що напад імовірний.
Зі свого боку Борис Джонсон і колишній начальник російських операцій МІ6 Крістофер Стіл повторили побоювання Зеленського про те, що Росія незабаром може розгорнути хімічну зброю на тлі повільного прогресу на місцях.
Прем'єр-міністр заявив, що Путін керує «цинічним і варварським урядом» і вважає, що Росія готує «неправдиву історію», яку він може використовувати, щоб заперечувати використання зброї і звинувачувати Захід.
(з інформацією від EFE)
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