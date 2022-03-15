НАТО закликає до можливих інцидентів на своїх кордонів не уникнути контролю

Брюссель, 15 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав у вівторок уникнути аварій і інцидентів, які можуть відбутися на території союзників в результаті війни в Україні, яка проходить поблизу кордонів Альянсу, і закликав, що якщо вони відбудуться «вони не втечуть контроль». Політик висловився таким чином після розширення бойових дій на західну Україну, включаючи напад Росії в суботу ввечері на навчальну базу, розташовану приблизно в 20 кілометрах від кордону Польщі, члена НАТО і Європейського Союзу (ЄС). Крім того, останніми днями з'явилися повідомлення про виявлення російських безпілотників у Польщі та Румунії, а 9 березня в Загребі розбився ще один дрон російського виробництва з України, після польоту над Румунією, Угорщиною та Хорватією, не спричинивши жертв. Можливість того, що подібні інциденти можуть призвести до матеріальної шкоди або людської втрати на території НАТО, поставила питання про те, чи буде Альянс готовий застосувати статтю 5 організації в такому випадку, згідно з якою напад на одну країну-члена означає напад на всіх з них, і Тому повинна бути спільною військовою відповіддю. «Коли ми бачимо більше військових дій, коли ми насправді бачимо бойові дії поблизу кордонів НАТО, завжди існує ризик виникнення інцидентів і аварій, і тому ми повинні докласти всіх зусиль, щоб уникнути таких інцидентів і аварій і, якщо вони це роблять, гарантувати, що вони не уникнуть усього контролю і створюють ситуації дійсно небезпечно», - сказав Столтенберг. На прес-конференції, що веде до зустрічі міністрів оборони Альянсу в середу в Брюсселі, Столтенберг додав, що трансатлантична організація «дуже уважно стежить за повітряним простором і «прикордонними районами навколо НАТО». «Наші військові командири також мають лінії з російськими командирами, щоб допомогти запобігти інцидентам і нещасним випадкам, а також запобігти їх уникнути контролю, якщо вони відбудуться», - сказав він. У будь-якому випадку він підкреслив, що «напад на союзника спровокує відповідь від усього Альянсу». Столтенберг зазначив, що не може підтвердити в'їзд російського безпілотника до Польщі, але підкреслив, що НАТО «нарощує» спостереження за повітряним простором. «Інтегрована ППО НАТО відстежувала траєкторію польоту об'єкта, який увійшов до повітряного простору Румунії в неділю. У відповідь румунські військові літаки терміново вилетіли для розслідування, і румунська влада і НАТО вже переглядають цей інцидент», - сказав він, нагадуючи, що він також аналізує подію, яка закінчилася розбитим безпілотником в Загребі. У випадку з тим літаком, який розбився в Хорватії, Столтенберг заявив, що вказівки, які вони мають «поки що», вказують на те, що це не озброєний безпілотник», незважаючи на те, що в неділю міністр оборони Хорватії Маро Банозіч повідомив, що він несе вибуховий заряд. «Попередні вказівки та інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що це був беззбройний безпілотник, що він пішов з курсу і закінчилося паливом», - сказав він, додавши, що «незабаром» вони отримають більше інформації підтверджено. Він підкреслив, що інтегрована ППО НАТО також відстежувала траєкторію польоту цього літака. На запитання про можливість зустрічі лідерів Альянсу наступного тижня він відповів, що «вони можуть скликати саміт НАТО з усіма лідерами НАТО за короткий термін», але додав, що не може про це детально зупинитися. Під час візиту прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії до Києва сьогодні він зазначив, що «важливо, щоб лідери європейських країн-членів НАТО були тісно пов'язані з президентом (України Володимиром) Зеленським». НАЧАЛЬНИК глечик /MB/JAC