Більше половини населення Sisbén IV знаходиться в серйозних умовах бідності

15 березня Департамент національного планування виявив цифри для Sisbén IV, який працює вже рік. За даними суб'єкта господарювання, 29,1 мільйона колумбійців вже зареєстровано в базах даних, що свідчить про зростання баз даних на 24%, оскільки в березні 2021 року було зареєстровано 23,5 мільйона людей.

За допомогою цих даних уряду вдалося класифікувати домогосподарства країни з метою вдосконалення соціальних програм, які держава надає найбіднішим. Він виявив, що 65,8 відсотків зареєстрованих живуть у важкій ситуації бідності і що вони розподіляються наступним чином:

Угрупі А, яка, за словами Sisbén IV, є крайньою бідністю, є 8,8 мільйона людей, а в групі B, помірна бідність, зареєстровано 10,4 мільйона колумбійців. Ці дві групи складають 65,8 відсотків тих, хто зареєстрований як бідний

Але в межах цієї цифри вони не враховують групу С, вразливі домогосподарства, де є 7,6 мільйона людей, ні група D, невразливі бідні, де зареєстровано 2,4 мільйона.

Цей запис допомагає Sisben IV ідентифікувати тих, хто потребує допомоги від держави. Згідно із заявою ДНП, за рік роботи цієї системи в цілому 11,5 трлн доларів безумовних грошових переказів було доставлено понад 3,08 млн домогосподарств в умовах крайньої бідності та бідності, цифра, яка цього місяця поступово збільшиться до 4 мільйонів домогосподарств після оголошення, зробленого президентом Іваном Дуком, 22 лютого».

Він також виявив, що в рамках програми «сім'ї в дії» було зараховано понад 1,3 мільйона сімей, що належать до груп А до B 4, які будуть включені з 2023 року на четверту фазу цієї програми. Цедозволяє покращити процеси таргетування цієї програми та досягти домогосподарств з дітьми віком до 18 років з найбільшими потребами, на думку суб'єкта господарювання.

«Для закриття уряду президента Івана Дуке, 98% колумбійців, які живуть у бідності та надзвичайній бідності, тобто людей, що належать до груп А та В, очікується, що 98% колумбійців, які живуть у бідності та крайній бідності на базах Sisbén IV.

За даними Національного департаменту планування, ця нова система принесла «технологічний порядок», оскільки допомогла змінити стару модель проведення паперових опитувань на їх проведення мобільними пристроями, «дозволяючи сканувати посвідчення особи та посвідчення особи, покращуючи якість записаної інформації, а також дозволити геоприв'язку домогосподарств і використовувати цю інформацію при побудові карт потенційних бенефіціарів соціальних програм муніципалітетом».

Вінтакож дозволяє оновлювати будь-які новини або змінювати, які запитує громадянин, протягом максимального періоду шести днів після його відправки в ДНП.

Sisbén IV також має портал громадян, «веб-сайт, який полегшує запити на опитування та оновлення інформації домогосподарств та їх членів». Портал має на меті бути технологічним та інструментом прозорості, який дозволяє уникнути посередників у запиті процесу. База даних Sisbén IV централізована, «що гарантує обробку та захист даних, а також запобігає зміні інформації для політичних цілей».

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