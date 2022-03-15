Понад 12 000 пасажирів повітряного транспорту скаржилися на погане обслуговування в 2021 році

Pasajeros utilizando mascarillas hacen fila para realizar el check-in en el aeropuerto El Dorado, después de que el Gobierno colombiano autorizó la reactivación de los vuelos internacionales, en medio del brote de coronavirus en Bogotá. Septiembre 21, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Нагляд за транспортом забезпечив баланс того, що було в минулому році для пасажирів, які вирішили переїхати на основних авіакомпаніях країни. Згідно з тим, що було виявлено, на 2021 рік повітряним транспортом мобілізовано 31 920 029 пасажирів. З цієї загальної цифри 12 258 викликали труднощі, які викликали у них скаржитися компетентним органам. Урізних цифрах 0,038% людей повинні були висловлювати свою незгоду з придбаними послугами.

Протягом 2021 року, з кожних 10 000 пасажирів, четверо повідомили про проблеми з тим, що вони домовилися з туристичною компанією на свій вибір. У період з лютого по квітень того ж року, згідно з Наглядовим наглядом, пасажири скаржилися найбільше. Авіакомпанії, які перевозили найбільше пасажирів, враховуючи цифри, були Avianca, з 31,9% від загальної кількості; Latam, 20,3%; Швидка Колумбія, 17,4%; Вінго, 4,8%; і Easyfly, 4,7%. Wingo, Viva та Avianca були компаніями, які посіли вище середньорічного показника для подання скарг та скарг у секторі. Latam і Easyfly були нижче.

Орган контролю та нагляду заявив, що «з 2019 року та з відсіченням до 21 лютого 2022 року Делегація з захисту користувачів отримала 39 787 PQRD, з яких 68,98% відповідають повітряному сектору, 30,94% - земельному сектору та 0,08% - із засобами водного транспорту».

Нагляд за транспортом у своєму дослідженні наголосив, що основні причини скарг пасажирів були пов'язані зі зміною маршруту, а також подача коментарів припадала на запити про відшкодування та збитки від польотів. Ці типи звинувачень становлять 80% від загальної кількості причин. Що стосується наземного транспорту, то причини скарги криються в порушеннях при перевезенні вантажів, зокрема через порушення в доставці або доставці. На ці типи скарг припадає 26,7% від загальної кількості.

«Ми вибрали Всесвітній день прав споживачів, щоб представити цей цінний документ, враховуючи, що це відмінний термометр для вимірювання розміру доставки послуг порівняно з ситуаціями, на які претендують наші користувачі, і оскільки повітряний режим представляє найбільшу кількість скарг до нашої Організації», - сказав Транспорт Наглядач Уілмер Арлі Салазар.

«Ми хочемо продемонструвати, що саме з фактами та командами ми повинні об'єднати зусилля, щоб запропонувати інституційну присутність та пропозицію для добробуту сектору та його зацікавлених сторін, так само, як ми три роки працюємо над захистом прав користувачів та розповсюдженням їхніх обов'язків», - додав Салазар.

У «Бюлетені руху пасажирів PQRD Vs», в якому була викрита ця ситуація, пояснили, що протягом 3 років було вжито кілька заходів для пом'якшення скарг громадян, це, з наданням кращого обслуговування авіакомпаніями. Це, таким же чином, спрямоване на поліпшення взаємовідносин між пасажирами і авіатранспортними компаніями.

«Розроблено 55 програм профілактики та просування, включаючи 27 довідкових документів, праймери, інформаційні бюлетені та рекомендації, які були побудовані зрозумілою мовою, проведення вправ з громадянами з цією метою, такими як Лабораторії простоти; більше 9 освітніх просторів також мають сприяли створенню курсів електронного навчання, розплідників з університетами, школами для участі громадян або семінару щодо споживчих ліг», - йдеться в ньому.

Нагляд за транспортним шляхом висновку запросив всіх користувачів повітряного транспорту дотримуватися своїх прав та повідомити владі про будь-які розбіжності або порушення з послугами, які вони купують.





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