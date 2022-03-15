Понад 100 гаїтянських мігрантів прибули на береги Флорида-Кіс

Групавід 100 до 150 гаїтянських мігрантів різко прибула на береги Флорида-Кіс. Цьогоразу, зокрема, він поїхав до Саммерленд Кей, приблизно в 32 кілометрах від Кі-Веста. Фотографія, випущена Департаментом поліції округу Монро (до складу якого входять всі Флорида-Кіс), показує, як величезна група приземлилася з вітрильника у приватному дворі будинку з видом на море.

Як тільки вони прибувають до Флориди, гаїтянські мігранти, які приїжджають без візи, проходять процес розслідування, за допомогою якого вони повинні продемонструвати, що вони покинули свою країну походження, оскільки мають «надійний страх». Якщо вони це доведуть, вони можуть отримати політичний притулок у Сполучених Штатах і таким чином регулювати свій імміграційний статус. В іншому випадку вони депортовані.

Невідомо, чи прийшов цей човен безпосередньо з Гаїті, чи перед приїздом до США вони зробили зупинку десь ще на Карибському басейні. Місцева преса Флориди підтвердила з владою Гаїті, що два човни, подібні до того, що прибули в Саммерленд Кей, покинули північно-західне узбережжя Гаїті у вівторок минулого тижня. Вони також вказали, що більше човнів покинули цей район у вихідні до Флориди, тому очікується, що в найближчі дні прибуде більше мігрантів.

Вітрильник, в якому гаїтянські мігранти прибули до Флорида-Кіс. Фотографія, випущена Департаментом поліції округу Монро

6березня група з 356 людей з Гаїті прибула до Кайо Ларго на човні, який був перехоплений береговою охороною США приблизно за 200 метрів від узбережжя. 158 мігрантів запливли в море, щоб дістатися до узбережжя, встигаючи торкнутися американського грунту і таким чином розпочати процес міграції.

Окрім прибуття до Флориди, багато гаїтянських мігрантів прибувають в Пуерто-Ріко. За даними відділу митного та прикордонного контролю, з жовтня 2021 року 571 гаїтян притягнуто до відповідальності на території США після незаконних приїздів. Переважнабільшість зробила це, прибувши на острів Мона, в Пуерто-Ріко.

Алена ці офіційні цифри розраховують лише тих, хто перебуває в процесі політичного притулку. Фактична кількість людей, що прибувають на ці береги, набагато вище. Всьогоза чотири човни, які прибули минулого листопада у Флорида-Кіс, було 700 людей з Гаїті.

Ситуація на Гаїті надзвичайно тендітна. Банди взяли під контроль вулиці після вбивства президента Йовенеля Моїза вісім місяців тому. Доцього ми повинні додати землетрус магнітудою 7,2, який стався у вересні, який залишив щонайменше 2000 загиблих. Політична нестабільність абсолютна, тому в країні немає економічної або безпекової політики, щоб спробувати вийти з кризи.

Минулого тижня лікарі країни страйкували з вимогою, щоб їх колега, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра д-р Аріель Генрі, зробив щось для боротьби з невпевненістю в країні. Цей страйк є на додаток до нестачі працівників у кількох галузях промисловості та страйку викладачів університету, який почався після вбивства професора Жака Фобера Етьєна.

Продовжуйтечитати: