Більше вакцин Pfizer прибули до Колумбії і тепер доступні

Fotografía de archivo en la que se registró a una mujer al ser vacunad contra la Covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Цього понеділка, 14 березня, Колумбія отримала нову партію вакцин проти covid-19, загалом 1 170,000 доз, розроблених лабораторією Pfizer.

Портфель уряду гарантує, що поки що 67% населення мають дві дози вакцини, або одну, у випадку тих, хто застосував ту з Jhonson & Jhonson. Мета полягає в тому, щоб збільшити цей відсоток, щоб забезпечити, наскільки це можливо, безпеку колумбійців.

Так само було зазначено, що до 23:59 в суботу, 12 березня, 9 489 061 людина застосовувала дозу підсилювача проти ковіду. Узагальних рисах застосовано 79 051,362 дози вакцин.

Уряд запросив усіх громадян, які вже відповідають вимогам, підійти до постів вакцинації та завершити схеми або вперше отримати біологічну. Зокрема, заклик для людей старше 60 років захистити себе від вірусу.

Слід зазначити, що, за даними Департаменту сприяння та профілактики Міністерства охорони здоров'я, з цією партією країна отримала 15 532,420 доз вакцин проти covid-19 завдяки пожертвам різних країн.

Ця партія, подарована Німеччиною, яка надійшла сьогодні, була оголошена з кінця грудня. У той час повідомлялося, що крім німців, іспанці також відправлять дози вакцин до Колумбії. Було детально, що уряд Німеччини поставить загалом 2,4 мільйона вакцин та іспанських 6,4 мільйона вакцин.

Постачання було заплановано на лютий минулого року, але деякі затримки виникли через дефіцит вакцин та політичну напругу, яку зараз переживають у Європі.

Очікуючи, коли прибуде зникла партія цього пожертвування, Колумбія також розраховує отримати інші вакцини, подаровані США. 10березня, в середині першої офіційної зустрічі президентів Івана Дуке та Джо Байдена, були зроблені важливі оголошення, пов'язані з безпекою, міграцією та здоров'ям. Що стосується останнього, то президент США підтвердив, що подарує південноамериканській країні два мільйони біопрепаратів.

Все ще очікує підтвердження дати отримання та лабораторії, яка їх виготовила, але очікується, що до кінця квітня партія прибуде до Колумбії.

Таким чином, США консолідуються як один з головних донорів вакцин до Колумбії. Президент Дуке подякував цій підтримці і заявив, що північноамериканська країна «прийшла рятувати життя тисяч громадян-мігрантів».

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