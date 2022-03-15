Моравецький закликає з Києва «припинити трагедію» України

Краків (Польща), 15 березня Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні закликав з Києва «припинити трагедію», яку переживає Україна, після прибуття до столиці цієї країни разом зі своїми колегами з Чехії П'єтр Фіала та Словенії Янезом Янсою. «Ми повинні зупинити цю трагедію якомога швидше», - сказав Моравецький, за даними польського інформаційного агентства PAP, після прибуття в українську столицю, де планує зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським та його прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. «Ця війна є результатом дій жорстокого тирана, який нападає на мирних жителів, бомбить міста та лікарні в Україні», - написав польський лідер через свій акаунт у Facebook, натякаючи на президента Росії Володимира Путіна. Моравецький, Фіала та Янса виїхали сьогодні вранці поїздом з Польщі до України, в поїздку, яка, за словами представника польського уряду Піорта Мюллера, раніше була узгоджена з лідерами Європейського Союзу (ЄС) на неформальному саміті, що відбувся у Версалі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також представники уряду США, також були проінформовані про поїздку, повідомляє джерело польського уряду. Вона має на меті «підтвердити однозначну підтримку всього ЄС суверенітету та незалежності України та представити комплексний пакет допомоги», вважає Мюллер. Делегація «де-факто представляє ЄС», - заявив польський прес-секретар, згідно з яким візит мав консенсус президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Лейєн». Джерела з інституцій громади, з Брюсселя, заявили, що вони «обізнані» про поїздку, тоді як Президент Ради підкреслив «небезпеки безпеки» візиту до української столиці, під облогою російських атак. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що поїздка була «ретельно підготовлена» і з Брюссельською угодою. Разом з Моравецьким, лідером польської урядової партії «Право і справедливість» (Pis) Ярослав Качинський, який також є головою Комітету з питань національної безпеки і оборони, їздив з польською делегацією. НАЧАЛЬНИК ГК-МАГ/МЖ