Моліна пропустить початок тренувань з кардиналами

ЮПІТЕР, штат Флорида, США (AP) - Ловець кардиналів Сан-Луїс Яадьє Моліна запізниться на те, що може бути останнім весняним тренуванням.

39-річний пуерторіканець розпочне свій 19-й і, можливо, заключний сезон з Сан-Луїсом. Гравець, який зіграв 19 All-Star Games і виграв дев'ять Золотих рукавичок, погодився в серпні на один рік, $10 млн контракт.

«У мене немає додаткових деталей, про які він сказав мені кілька днів тому, щоб повідомити мені, що він затримається через особисті проблеми», - сказав головний операційний директор Сент-Луїса Джон Мозеляк у понеділок. «Я сказав, що проблем не було. Я з нетерпінням чекаю розмови з ним у найближчі кілька днів для ясності».

Полегшувачі, домініканський Генезис Кабрера та мексиканець Джованні Гальєгос також запізниться. У Кабрера були проблеми з його рейсами. Галлегос запізниться через особисті проблеми.

Правша Алекс Рейес, обраний до гри всіх зірок 2021 року та з 29 сейвами, мав проблеми в людині. Сент-Луїс відправив його на подальше тестування, але Мозеляк не хотів спекулювати, коли він може повернутися.

Рейес, 27 років, сподівається боротися за місце у стартовій ротації.

Адам Уейнрайт повернувся до роботи, пітчинг у першій сесії команди в бульпені на весняних тренуваннях. Уейнрайт, 40 років, також починає те, що може бути його останньою кампанією.

Нолан Аренадо вдарив поле Уейнрайт на паркані в правому полі. Коли його товариші по команді підбадьорювали його домашній біг, Уейнрайт стояв перед курганом, зірвав кілька листочків з трави і кинув її на вітер, який вдарив справа.

«Йому допоміг вітер», - сказав пізніше Уейнрайт в клубному будинку. «Це було б дубль».

Покинув курган, Вейнрайт жартома кинув рукавичку на Аренадо, а потім обійняв його.

«Це було цікаво», - визнав Уейнрайт. «Я відчував, що я був на сцені або щось. Я веселився. Це було захоплююче. Я намагався трохи діяти».