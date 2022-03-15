Мохіка: «Ми маємо неушкоджену віру, яку ми можемо претендувати на чемпіонат світу»

Ельче (Аліканте, Іспанія), 15 мар Захисник Ельче та колумбійська збірна Йохан Мохіка заявив у вівторок, що гравці, які входять до складу збірної, мають «віру недоторканою», що вони претендують на наступний чемпіонат світу в Катарі 2022 року. Колумбія зіткнеться з Болівією та Венесуелою в найближчі дні, які вони повинні виграти, а також чекати комбінації результатів від кількох прямих суперників, щоб отримати квиток на подію Кубка світу. «Це залежить від нас та інших результатів, але у нас є позитивний менталітет, амбіції та голод, щоб досягти цього», - сказав гравець ЗМІ клубу ilicitano. Мохіка визнала, що Колумбія не має похибки і сказала: «Ми повинні спочатку сподобатися собі як команда, щоб це сподобалося вболівальникам і досягти кваліфікації». «Це досить складна (класифікація) через попередні результати, але у нас є шанси, і ми збираємося битися до кінця», - гарантував футболіст, який додав, що захищати сорочку своєї команди у великому футбольному заході було б «здійснити мрію і жити всередині неї». «Я сподіваюся, що я можу продовжувати на цьому рівні і консолідувати себе, щоб внести свій внесок кожного разу, коли мені дзвонять. Грати зі збірною - це щось особливе і невимовне», - додав захисник Ельче, який зізнався, що хотів би мати в збірній свого співвітчизника і товариша по команді Хелібельтона Паласіоса. «Важливим є те, що він робить футбольні заслуги, щоб піти. Ми прагнемо виклику збірної через прихильність, яку я і кілька колег маємо до неї. Коли потрібно, його викликатимуть, тому що він показав в Ельче, що він дає хороші показники», - стверджував він. Нарешті, Мохіка сказав, що відчуває заохочення колумбійських уболівальників, яким він подякував за підтримку всіх футболістів країни, які конкурують у Європі. «Приємно, що вони спостерігають за нами, і ми сподіваємось, що зможемо показати всю цю користь національній збірній зараз, коли важливі матчі йдуть до Колумбії», - підсумував він. НАЧАЛЬНИК 1004341 pvb/кта/їзм