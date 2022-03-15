Змішані результати закриття фондових бірж Південно-Східної Азії

Бангкок, 15 мар Фондові ринки Південно-Східної Азії завершили сесії у вівторок зі збільшенням у Сінгапурі, Манілі та Хошиміні, тоді як парки Джакарти, Куала-Лумпур та Бангока закриті червоним кольором. Ця змішана тенденція виникає на тлі наслідків війни в Україні, глобальної інфляції та Федеральної резервної системи США, які незабаром можуть прийняти рішення про підвищення процентних ставок. У Сінгапурі Місто-державна фондова біржа зросла на 4,01 пункту, на 0,12%, а композитний показник Straits Times становив 3 236,04 одиниць. Паркет в Джакарті втратив 34,02 всього, 0,49 відсотка, а індекс JCI закінчився 6,918,18 одиниць. Ринок Куала-Лумпура знизився на 10,03 пункту, 0,64 відсотка, а селективний KLCI закінчився день з 1,557,41 одиниць. Площа Бангкока впала на 15,79 пункту, 0,95 відсотка, а селективний SET закрився з 1,644,36 одиниць. Маніла фондова біржа набрала 202,97 пункту, збільшившись на 2,98 відсотка, а композитний індекс PSeI становив 7,019,92 балів. У В'єтнамі індекс VN на фондовій біржі Хошимін (колишній Сайгон) закрився на 1,452,74 пункту після зростання 6,49 одиниць або 0,45 відсотка.