Мішель розмовляє з Путіним і закликає припинити «братовбивчу» війну з Україною

Брюссель, 15 мар Президент Європейської Ради Чарльз Мішель цього понеділка закликав президента Росії Володимира Путіна «терміново» припинити свою «братовбивчу» війну проти України, в розмові про триваючий діалог між двома країнами. У повідомленні у своєму офіційному профілі у Twitter Мішель заявив, що у своїй телефонній розмові сьогодні з Путіним він підкреслив «нагальну необхідність припинити братовбивчу війну Росії проти України». Колишній прем'єр-міністр Бельгії також закликав главу Кремля «до негайного припинення вогню і виведення російських військових» з української території. НАЧАЛЬНИК кішка/rja/ie (Більше інформації про Європейський Союз на euroefe.euractiv.es)