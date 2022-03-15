Мексика втратить $3 млрд на рік вітроенергетики через реформу

Мехіко, 15 мар Мексиканська економіка втратить 3 мільярди доларів на рік у інвестиціях у вітроенергетику, якщо буде схвалена суперечлива реформа електроенергії президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, Глобальна рада з вітроенергетики (GWEC) попередила у вівторок. «Якщо реформа процвітає, і цей рівень інвестицій не може бути розгорнутий, що станеться, це те, що Мексика втратить щонайменше 3 мільярди доларів з точки зору інвестицій у вітроенергетику в ВВП», - сказав на конференції директор GWEC з Латинської Америки Рамон Фієстас. На додаток до цієї суми, необхідно додати інвестиції у фотоелектричний сектор, щоб показник втрачених інвестицій міг становити від 5 мільярдів до 6 мільярдів доларів на рік, сказав Fiestas. Представник сектору нарікав на те, що Мексика була одним з лідерів у регіоні до 2018 року, коли Лопес Обрадор взяв на себе президентство та перешкоджав приватним проектам відновлюваної енергетики, які зараз очолюють Бразилія та Колумбія в регіоні. «Мексика знаходиться далеко від світових тенденцій в регенерації енергетичної матриці та модернізації своєї електроенергетичної системи, щоб забезпечити своїх споживачів дешевою енергією та чистою енергією», - зауважив він. GWEC оголосив у вівторок віч-на-віч повернення ярмарку Mexico Windpower, який об'єднає 45 компаній з сектора 23 та 24 березня в Мехіко. Мексиканський законодавчий орган очікує на аналіз та голосування щодо реформи Лопеса Обрадора, яка вимагає обмежити приватну участь у виробництві електроенергії до 46% та визначити пріоритетність відправки заводів викопного палива Федеральної комісії з електроенергії (CFE), державної компанії. Уряд просуває реформи, незважаючи на приватні проекти, які зараз представляють сукупні інвестиції в розмірі 12,5 мільярда доларів, сказав Леопольдо Родрігес, президент Мексиканської вітроенергетичної асоціації (Amdee), яка представляє цей сектор. За його словами, ця інвестиція становить до 3 разів більше бюджету ЗЗЄ. Державна компанія витрачає майже втричі більше на природний газ, ніж на відновлювані джерела енергії, а нові проекти, оголошені Урядом, потребуватимуть від 60% до 80% більше природного газу, попередив Родрігес. «Ми збираємось відійти від цієї мети, яка також дуже похвальна, і яку ми всі хочемо, щоб мати енергетичний суверенітет, ми будемо більше покладатися на природний газ, якого у нас немає», - сказав він. Для досягнення своїх цілей щодо чистої енергії, Мексиці доведеться інвестувати 38 мільярдів доларів, щоб включити 23 000 мегават чистої потужності між 2022 та 2030 роками, що 17 разів перевищує 1350 мегават, які зараз має CFE з цих джерел, повідомляє Amdee. Лише 29% енергії Мексики виробляється з чистих джерел, додав Родрігес. Тому він пошкодував, що реформа перешкоджає приватним інвестиціям у відновлювану енергетику, яка зараз має понад 7000 мегават встановленої потужності, 9 відсотків від загальнонаціонального загального обсягу з будь-якого джерела. НАЧАЛЬНИК PPC/mqb/jrh (фото)