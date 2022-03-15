Мексиканець визнає себе винним у володінні зброєю в США

SAN FRANCISCO (AP) - Мексиканець, який був виправданий вбивством у інциденті 2015 року, який залишив жінку мертвою на пристані Сан-Франциско і став темою дебатів про імміграцію визнали винним у понеділок у федеральних звинуваченнях у озброєнні.

51 рік Хосе Інес Гарсія Зарате благав майже сім років після зйомки Кейт Штайнле 1 липня 2015 року, поки вона йшла по жвавій набережній. Справа допомогла підпалити сильну загальнонаціональну дискусію навколо міст імміграції та святилищ, які обмежують місцеву співпрацю з федеральними імміграційними органами.

Наприкінці 2017 року присяжні Верховного суду Сан-Франциско виправдали Гарсію Зарате за кількома рахунками, включаючи вбивство. Але незабаром після його виправдання федеральні прокурори звинуватили йому дві підрахунки незаконного володіння зброєю.

Федеральні збори за зброю були в очікуванні з 2017 року, після того, як окружний суддя Вінс Чхабрія висловив занепокоєння щодо розумових здібностей Гарсія Зарате. Два лікарі діагностували у нього шизофренію і визначили, що він не придатний до судового розгляду, оскільки він не може дотримуватися судових процедур.

Один з лікарів минулого місяця повідомив суд, що мексиканець компетентний стояти перед судом після регулярного прийому його ліків.

У понеділок Чхабрія попросив Гарсію Зарате підсумувати звинувачення проти нього, щоб підтвердити, що він компетентний.

«Звинувачення в тому, що я був незаконним в країні і (у мене був) вогнепальна зброя», - відповів мексиканець іспанською мовою.

Гарсія Зарате був депортований п'ять разів і був розшукуваний шостий суд, коли він випустив пістолет і спричинив смерть Штайнле, якій було 32 роки.

Він визнав, що тримає пістолет, який вбив Штайнла, але сказав, що його випадково звільнили, коли виявив, що вона загорнута в футболку під лавкою на пірсі, де жінка гуляла з батьком.

Інцидент став головним питанням кампанії в декількох місцевих та національних конкурсах у Сполучених Штатах. Колишній президент Дональд Трамп кілька разів згадав цю проблему під час своєї кампанії 2016 року, щоб підкріпити свій аргумент про те, що потрібна жорсткіша імміграційна політика та протистояння містам святилища.

Гарсія Зарате загрожує максимальним вироком 10 років позбавлення волі. Засідання його вироку заплановано на 6 червня.