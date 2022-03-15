Мексиканські агенти виселяють мігрантів, які увірвалися в прикордонний

Тапачула (Мексика), 14 мар Агенти Національної гвардії (GN) Мексики виселили близько 400 мігрантів, які увійшли до об'єктів прикордонного порту Сьюдад-Ідальго, в дивізії Мексико-Гватемала, у понеділок, у пошуках документів для регулювання їх ситуації. Мігранти, переважно Центральної Америки, з Куби та Венесуели, прибули у пошуках своїх паперів на перехресті між країнами і, щоб натиснути, зібралися на пішохідному переході і намагалися вступити силою, але були відкликані мексиканськими агентами. Згідно з рахунками, група мігрантів «була спокійною», але багато інших «хотіли вступити силою, і саме тоді відбулося протистояння». Мігранти прибули в пошуках гуманітарних віз після того, як група людей, яка була там з минулої п'ятниці, привернула увагу влади. Через цю резолюцію сотні мігрантів зараз переїжджають до Сьюдад-Ідальго в пошуках завершення своїх імміграційних процедур, оскільки південні міграційні відділення насичені іноземцями, які прагнуть взяти участь у співробітників Національного інституту міграції (INM). Це другий протест, який проходить менш ніж за 72 години в прикордонній зоні між Мексикою та Гватемалою, і в результаті влада активізувала операції з стримування мігрантів. У суботу група мігрантів з Венесуели та Куби протестувала на пішохідному переході з Мексики в Гватемалу, щоб вимагати надання ІНМ їм гуманітарних віз. Мігранти прибули до Сьюдад-Ідальго, Чіапас, після бунту в місті Тапачула, де вони засудили, що існує хаос через насичення мігрантів з Гаїті та Африки. Демонстрація відбулася, коли президент Андрес Мануель Лопес Обрадор був на гастролі Чіапаса, де в п'ятницю він зіткнувся з протестами десятків мігрантів, які шили рот для лікування, яке вони отримують від ІНМ. В останні тижні в Тапачулі пройшли кілька протестів, які закликають до впорядкування імміграційних документів. У деяких з цих маршів відбулися сутички з Національною гвардією і, принаймні одного разу, група мігрантів гаїтянського та африканського походження примусово увірвалася до штаб-квартири ІНМ. Регіон переживає рекордний потік до Сполучених Штатів, чиє митне та прикордонне управління (CBP) виявило понад 1,7 мільйона недокументованих іммігрантів на мексиканському кордоні у 2021 фінансовому році, який закінчився 30 вересня. Мексика депортувала понад 114 000 іноземців у 2021 році, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ країни. Мексиканська влада перехопила 73 034 іноземців з нерегулярним перебуванням на національній території в період з 1 січня по 8 березня цього року, про що нещодавно повідомляє ІНМ. Тим часом Мексиканська комісія з допомоги біженцям (Comar) отримала рекордні 131,448 заявок на біженців у 2021 році. Минулого четверга Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про демонтаж транснаціональної організації торгівлі людьми, що працює на південному кордоні країни, завдяки «широкому двосторонньому співробітництву» між владою США та Мексики. НАЧАЛЬНИК JMB/jmrg/CFA (фото)