Мексиканські агенти виселяють мігрантів, які увірвалися в прикордонний

Тапачула (Мексика), 14 мар Агенти Національної гвардії (GN) Мексики виселили близько 400 мігрантів, які увійшли до об'єктів прикордонного порту Сьюдад-Ідальго, в дивізії Мексико-Гватемала, у понеділок, у пошуках документів для регулювання їх ситуації. Мігранти, переважно Центральної Америки, з Куби та Венесуели, прибули у пошуках своїх паперів на перехресті між країнами і, щоб натиснути, зібралися на пішохідному переході і намагалися вступити силою, але були відкликані мексиканськими агентами. Згідно з рахунками, група мігрантів «була спокійною», але багато інших «хотіли вступити силою, і саме тоді відбулося протистояння». Мігранти прибули в пошуках гуманітарних віз після того, як група людей, яка була там з минулої п'ятниці, привернула увагу влади. Через цю резолюцію сотні мігрантів зараз переїжджають до Сьюдад-Ідальго в пошуках завершення своїх імміграційних процедур, оскільки південні міграційні відділення насичені іноземцями, які прагнуть взяти участь у співробітників Національного інституту міграції (INM). Це другий протест, який проходить менш ніж за 72 години в прикордонній зоні між Мексикою та Гватемалою, і в результаті влада активізувала операції з стримування мігрантів. У суботу група мігрантів з Венесуели та Куби протестувала на пішохідному переході з Мексики в Гватемалу, щоб вимагати надання ІНМ їм гуманітарних віз. Мігранти прибули до Сьюдад-Ідальго, Чіапас, після бунту в місті Тапачула, де вони засудили, що існує хаос через насичення мігрантів з Гаїті та Африки. Демонстрація відбулася, коли президент Андрес Мануель Лопес Обрадор був на гастролі Чіапаса, де в п'ятницю він зіткнувся з протестами десятків мігрантів, які шили рот для лікування, яке вони отримують від ІНМ. В останні тижні в Тапачулі пройшли кілька протестів, які закликають до впорядкування імміграційних документів. У деяких з цих маршів відбулися сутички з Національною гвардією і, принаймні одного разу, група мігрантів гаїтянського та африканського походження примусово увірвалася до штаб-квартири ІНМ. Регіон переживає рекордний потік до Сполучених Штатів, чиє митне та прикордонне управління (CBP) виявило понад 1,7 мільйона недокументованих іммігрантів на мексиканському кордоні у 2021 фінансовому році, який закінчився 30 вересня. Мексика депортувала понад 114 000 іноземців у 2021 році, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ країни. Мексиканська влада перехопила 73 034 іноземців з нерегулярним перебуванням на національній території в період з 1 січня по 8 березня цього року, про що нещодавно повідомляє ІНМ. Тим часом Мексиканська комісія з допомоги біженцям (Comar) отримала рекордні 131,448 заявок на біженців у 2021 році. Минулого четверга Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про демонтаж транснаціональної організації торгівлі людьми, що працює на південному кордоні країни, завдяки «широкому двосторонньому співробітництву» між владою США та Мексики.