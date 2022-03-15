Мексиканський актор Умберто Бусто входить до голови канібала в подкасті

Мехіко, 15 березня мексиканський актор Умберто Бусто увійшов до глави злочинця в подкасті «Гумаро де Діос, канібал», робота, заснована на дослідженні Алехандро Алмазана, яка розповідає трагічну історію злочинця у світі бідності, насильства та сексизму, і в той же час розмірковує над що робити журналістським. «Це дуже сумна історія, тому що, хоча факт канібалізму та вбивства, яке він скоїв (Гумаро) свого партнера, і пожирання певних органів його тіла, очевидно, є злочином (...) за тим, що існує стик ситуацій, які він пережив у дитинстві, які змушують задуматися про умови в якому багато мексиканів», - розповідає актор цього вівторка в інтерв'ю Ефе. ім'я Гумаро де Діос перейшло в 2004 році, коли існування так званого Карибського канібалу було оприлюднено. Жорстока історія молодої людини в двадцяті роки, який пожирав свою романтичну партнерку і жахнув населення, створивши легенду. У той час журналіст Алмазан вирішив поїхати до в'язниці, де проводився Гумаро, щоб взяти інтерв'ю з ним, і спробувати зрозуміти, звідки взялися огидні дії, які він вчинив, і мати можливість розповісти свою історію. Не маючи наміру виправдати це, для Гумберто необхідно враховувати три основні моменти, щоб зрозуміти випадок Гумаро. «Економічні умови життя в абсолютній бідності, нездатність розрізнити та ідентифікувати випадок прихованої шизофренії, оскільки до того, як вона стала такою трагедією, і мачо середовище, яке змусило його приєднатися до військових і доведеться боротися замість того, щоб припускати власну гомосексуальну ідентичність», - відповідає він. Ось чому протягом історії виткані роздуми, як про журналістську етику Алмазан, так і соціальні взагалі, які роблять справу не ізольованою подією спонтанного покоління. «З Алехандро я говорив про кінець серіалу, ми задалися питанням, який остаточний образ ми хотіли залишити від нього? Якщо це вище моральне переслідування за таку жахливу дію або надати їй більшої гідності та виміру, тому що багато з цих речей не було б зроблено, якби хтось позичив руку», - каже актор. ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД СТАНУ ЛЮДИНИ З точки зору Бусто, в даний час існує захоплення «історіями, які розкривають стан людини», і він розглядає як приклад цього серіал «Гумаро Божий, канібал». «Як актор, я думаю, що завжди є задоволення від персонажів, які межують з божевілля, тому що ви можете грати з ними різними способами. Мені завжди цікаво виявити, як психіка людини може перебувати в абсолютному протиріччі і боротися зі своїми демонами», - говорить він. Серед найсильніших роздумів, до яких він прийшов з цього проекту, є усвідомлення того, що «ми всі робимо речі з внутрішньої причини та з конкретних обставин». Пошук цих причин - це те, що рухає його як актора, тому що це наближає його до причини існування кожної людини і допомагає йому розширити «бачення», яке є у людей. Він також вважає, що показ таких історій, як Гумаро, допомагає краще зрозуміти пороки суспільства, щоб «продовжувати боротьбу за цінності та права, які потрібно захищати в країні», - говорить він. ЧУТНІ ТЕХНОЛОГІЇ Подкаст, прем'єра якого відбулася у вівторок Podimo, і який буде тримати нову главу щотижня, записується за бінауральною технологією, яка дозволяє глядачам сприймати, що звук рухається. Цей ефект робить досвід подкастів «більш театральним, ніж радіо», каже Бусто. Зі свого боку, Гумберто чекає прем'єри серіалу Netflix «Там, де був вогонь», дебютного фільму Лорени Паділья під назвою «Мартінес» і все ще готується до «Бісонту», свого першого художнього фільму як режисера.