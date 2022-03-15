Медведєв знаходиться в небезпеці зниклого Вімблдону

Лондон, 15 березня російський Данило Медведєв загрожує пропустити наступний Вімблдонський турнір, оскільки британський уряд та клуб All England ведуть переговори про вето російських та білоруських тенісистів, якщо вони не демонструють свою відмову від Володимира Путіна. Медведєв - нинішній номер один у світі, хоча він втратить цю честь Новаку Джоковичу, принаймні протягом наступних двох тижнів після падіння в третьому раунді Індійського Уеллса. Якщо московська команда дійде до півфіналу чергового Masters 1.000 в Майамі, він його виграє. Однак найкраща ракетка у світі може не брати участь у Вімблдоні, якщо клуб All England та уряд не досягнуть згоди щодо того, щоб дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь під нейтральним прапором. «Це дуже важливе питання, оскільки багато країн не дозволяють представникам Росії конкурувати. Однак в окремих видах спорту це складніше», - сказав Найджел Хаддлстон, міністр культури Великобританії. «Абсолютно ніхто під прапором Росії не повинен вміти конкурувати. Багато гравців мають кілька національностей, і я впевнений, що вони готові конкурувати з деякими з них або під нейтральним прапором, але нам потрібно йти далі. Нам потрібно переконатися, що вони не підтримують Путіна, і ми розглядаємо певні вимоги», - додав Хаддлстон. Медведєв не був би єдиним постраждалим від цього заходу, адже в першій тридцятці в рейтингу АТФ крім нього є ще три росіяни: Андрій Рубльов (7), Аслан Карацев (22) і Карен Хачанов (26). Що стосується WTA, то серед кращих у світі білоруська Аріна Сабаленка, третя в світі, і Вікторія Азаренка (15), а також російська Анастасія Павлюченкова (14) і Вероніка Кудерметова (24). НАЧАЛЬНИК MSG/OG