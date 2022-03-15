Мер Сімапан здався брата через звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітньою

АланРівера Віллануева, мер муніципалітету Сімапан, Ідальго,передав свого брата місцевій владі після того, як його звинуватилив сексуальному зловживанні неповнолітнім; чиновник висловився на користь жертв, хоча вінподіляє кровні зв'язки з винним.

МауроЕдгар «N» був переданий у розпорядження персоналу Генеральної прокуратури Ідальго(FGJ), про це повідомив мер через повідомлення, опубліковане в його соціальних мережах, в якому він відхилив дії свого брата.

«Дії мого брата не мої, я не буду перекривати жоден акт насильства, ніщо не може бути вище закону. Едгар Рівера знаходиться в руках компетентного органу. Я буду поважати процес, з яким стикаюся, і я завжди буду поруч, щоб допомогти з установами, так само, як я зробив себе, взявши на себе цю відповідальність, яку люди поклали мені. Язавжди буду забезпечувати мир і безпеку своїх громадян», - сказав президент.

Він також запевнив, що знаходиться на стороні тих, хто звинувачує свого члена сім'ї, оскільки не буде ставити під сумнів або ставити під сумнів заяви та звинувачення потерпілого; він також надав доступ до всіх співробітників його адміністрації для осіб, постраждалих від гендерних злочинів.

Агресор був заарештований після протестів в організації (Фото: Twitter @SSPHcibernetica)

«Перед повною та явною атакою гендерно-обумовленого насильства адміністрація солідарно виступає без сумніву заяви, денонсація визнається та оцінюється, враховуючи, що протягом цього періоду буде розглядатися насильство над жінками, а в боротьбі , яка буде викорінена в кожному і кожен з його виразів. Саме тому я розміщую весь персонал адміністрації в їх розпорядженні до сімапанів, щоб забезпечити увагу та супровід, якого вони заслуговують», - сказав мер.

МауроЕдгар «N» був заарештований рано цього понеділка, 14 березня, за наказом судді, запитаного місцевою прокуратурою, який визначив це післязаслуховування свідчень жертви, 14-річної дівчини, яка звинуватила його в сексуальному нападі на неї.

Згідно із заявами молодої жінки, чоловік запропонував їй роботу розповсюджувачем листівок в організації, роботу, яку вона пішла минулої п'ятниці, 11 березня, щоб зустріти брата мера, який намагався сексуально зловживати нею, але вдалося втекти після боротьби з агресором.

Через день після нападу, і після того, як були оголошені факти, феміністичні колективи організували протести в Зимапане, які резонували з громадянським суспільством суб'єкта господарювання, яке вимагало негайного захоплення брата муніципального президента.

Мати підсудного також віддала перевагу жертвам (Фото: Cuartoscuro)

Після цих подій місцева прокуратура відкрила розслідування проти чоловіка, тому воно негайно почалося зі збору доказів, інтерв'ю та заяв причетних.

Мати мера та обвинувачений опублікували повідомлення через свої соціальні мережі повідомлення, в якому вона виявила передбачувані неврологічні та поведінкові проблеми чоловіка, оскільки з дитинства у нього були проблеми з соціалізацією та навчанням.

Незважаючи на пояснення ймовірної причини нападу, жінка також висловила солідарність з потерпілою, прийнявши, що влада проводить розслідування проти її сина:

«Наша сім'я та близькі люди усвідомлюють, що Мауро Едгар, мій син, вимагав особливої уваги з дитинства, оскільки він страждав неврологічними та порушеннями навчання, тому ми намагалися утримати його ізольованим від робочих обов'язків через тип інвалідності, яку він страждає», - сказала жінка.

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