MasterChef знаменитості: кава, ключовий інгредієнт в ліквідації виклик і Чічо здивований своєю майстерністю

Повернувшись до виклику перед матчем ліквідації, який полягав у тому, щоб пройти кілька фаз, щоб піднятися на балкон, де було лише 4 місця, були сюрпризи.

Першим прибув Татан Меджія, який вважався «найшвидшим на кухні»; тоді як на другому місці прибув Яір Ромеро. Пізніше Мануела приєдналася, а Чічо породив сюрприз посеред виклику.

І інші його суперники, і знаменитості на балконі були вражені, побачивши, що комік зайняв останнє місце на балконі, засудив Наталію, Тостао, Ако Переса, Крістіну Кампузано, Леді Норієгу та Памелу до виклику ліквідації. ТодіКлавдія Багамон розповіла про деякі властивості колумбійської кави, прогнозуючи, що буде основним інгредієнтом наступного тесту на елімінацію.

Саме це була центральна їжа страви, яку повинен був зробити засуджений, і після цього кожен відкрив таємничу скриньку, щоб знати, чи варто їм зробити страву з солодкого чи солі. Першим, хто відкрив його, був Раміро Менезес (якому мало залишилося виграти в попередньому виклику), і він вийшов «солодким», факт, який певним чином відзначався ним, враховуючи легкість приготування десертів з цією їжею.

Наталя, Памела та Ако зустрілися з тією ж долею, тоді як леді отримала «сіль», яку вона не розглядала як проблему; навпаки, вона вже знала, що приготувати: блюдо, натхненне чоловіком. Крістіні Кампузано довелося зробити пікантне блюдо, і Тостао, який сподівався приготувати солодке блюдо, повинен був зробити солону страву.

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Тож у знаменитостей було 60 хвилин, щоб приготувати найкращі страви з кавою. Тостао був одним із найвищою концентрацією, настільки, що Джаїр підкреслив свою легку адаптацію до виклику. «Він на правильному шляху», - сказав актор, відомий тим, що грає «Джо» Арройо в серіалі, присвяченому його життю.

Пізніше, коли служив час, і страви закінчили, першим, хто пройшов, був Раміро, який подарував полюс з великим вантажем кави, і журі не вагалися привітати його, хоча вони мали істотне значення: Ніколас де Зубірія сказав, що він «потужний», але Рауш згадав, що йому більше не вистачає бісквіт до приготованого крему.

На стороні леді Норієги, він представив свинячий оссо буко, який він назвав «Аморуко». КрістоферКарпентьє сказав, що блюдо було хорошим на смак, але він дав кілька порад актрисі з приводу приготування і жорсткості м'яса. «Немає поганого різання, але поганого приготування», - сказав чилійський.

Памела здивувала як своїх суперників, так і тих, хто на балконі: її «Пульпуючий де кафе», чурро у формі восьминога був представлений коміком шеф-кухарям. До своєї творчості він додав наповнювач кавового заварного крему, який мав тварина, додавши, що це вибух ароматів та текстур через хрусткість обкладинки.

Цікаво, що Ізабелла аплодувала виступу Памели, хоча в попередні дні вона ставила під сумнів її виступ у своїй роботі на кухні. Насправді, наодинці з камерами, венесуельська актриса сказала про пайсу, що у неї немає спритності чи розумової здатності так швидко обробляти такий виклик».

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