Мануела Гомес пояснила, які її плани покинути країну

Серед багатьох планів, які Мануела Гомес , безумовно, запланувала на майбутнє у своєму житті, є той, який вона хоче зробити «якомога швидше»: покинути країну. Насправді, у понеділок, 14 березня, впливова Пайса поставила тему на стіл зі своїх Instagram Stories, щоб розповісти своїй групі послідовників про свою ідею покинути Колумбію, хоча давши кілька слів про спокій щодо роботи її компанії.

«Я дуже серйозно подумав про те, щоб залишити країну. У будь-якому випадку, я приймаю роботу, ми продовжуємо продавати, я збираюся подивитися на те, як я знову керую всіма речами у своєму житті. Очевидно, що це не так просто сказати, що я виїжджаю з країни завтра, тому що якби це було до мене, я б навіть не був тут, я б навіть не пішов додому, але ей, я повинен подивитися, як я можу вирішити речі собачок, я повинен подивитися на те, як я знову розміщую компанію, я повинен керувати багатьма речами, щоб мати можливість піти».

Зважаючи на всю реорганізацію, яку він повинен зробити у своєму житті через це рішення, яке він, здається, вже прийняв, Гомес підкреслив, що ці модифікації займуть трохи часу, однак він хоче піти якомога швидше.

«... Але це вже в голові, що я хочу піти якомога швидше, тому я збираюся почати керувати. Для моїх клієнтів не хвилюйтеся, що ідея полягає в тому, щоб продовжувати продавати продукцію, ми продовжуємо продавати оптом, я збираюся спробувати організувати все супер добре перед від'їздом», були слова, які на даний момент завершили цю справу.

Слід пам'ятати, що, як підприємець, Мануела Гомес пропонує косметичні засоби, деякі зосереджені на волоссі, інші - на нігтях тощо З іншого боку, колишня зірка нашого телевізора не вказала, в яку країну вона хотіла б оселитися, або якщо вона все ще вирішує між деякими варіантами призначення. Хоча, зважаючи на його постійну взаємодію зі своїми послідовниками, це лише питання часу, перш ніж він розкриє цю деталь свого рішення.

На початку березня інфлюенсер оголосив, що будуть проведені деякі пластичні операції, головним чином зменшення грудей та хвоста, хоча це було не єдине, що планувалося виконати, але вона також не розширила інформацію щодо інших втручань. Однак він жартував, коли сказав: «... Я буду працювати на всьому, навіть похований цвях, який у мене є, я буду працювати на всьому».

В даний час пайса зосереджує свою роботу на своїй компанії, а її послідовники також бачать, як вона виступає впливовим. Однак, коли Мануела Гомес почала з'являтися в ЗМІ, вона була від імені «Protagonistas de Nuestra Tele (2012), актора реальності, в якому вона грала як учасник.

Якщо говорити про переможців того сезону реаліті-шоу, це були Сара Урібе та Джоан Альварес. Постановку представив публіці канал RCN.

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