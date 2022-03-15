Лупілло Рівера засмутилася журналістами, які запитали його про Белінду

Минув місяць з тих пір, як стало відомо, що Белінда та Крістіан Нодил закінчили свої стосункипісля півтора року медіа-романтики. Тоді і відразу преса хотіла дізнатися думку Лупілло Рівери, з яким поп-співачка нібито мав роман, тому що вона завжди заперечувала цю версію, незважаючи на те, що мексиканська регіональна співачка навіть сказала, що вона «жінка, яку він любив найбільше» і навіть мав її обличчя, татуйоване на руці.

І хоча брат Дженні Рівери вже кілька разів говорив про розрив, здається, що зараз він не хоче нічого про це знати , тим більше, що він перебуває у шлюбі з іншою жінкою.

Нещодавно до так званого Торо дель Коррідо звернулися ЗМІ після його прибуття в Міжнародний аеропорт Мехіко з Тіхуани, де він дав концерт. Знову Лупілло був поставлений під сумнів на тему Белінди і Нodal, але на цей раз він засмутився з журналістами.

Після роботи з Лупілло на La Voz, Белінда і Нодаль розпочали свій роман в новому виданні шоу талантів (Фото: Instagram/ @belindapop)

Співака супроводжувала його дружина Жизель Сото, тому Лупілло вважав питання відсутністю поваги до своїх нинішніх відносин. «Я вражений повагою, яку вони мають до моєї дружини, особливо жінок», - сказав Лупілло Рівера. За наполяганням журналістів, які сказали йому, що його дружина трохи відійшла, Лупілло попросив поваги. «Я вражений повагою, яку жінки мають серед вас жінок, насправді».

Під час тієї ж зустрічі співака допитали про те, чи нещодавно він виступав на приватному заході перед людьми, пов'язаними з організованою злочинністю, і тому Лупілло відповів, схоже, гнів продовжував домінувати над ним.

Лупілло Рівера сказав, що дуже закоханий у свою дружину Жизель Сото (Фото: Instagram/ @gorgizz)

ДядькоЧікіса Ріверипояснив, що він з'явився лише в паленке, і завжди його звичай бути добрим до кожного, хто підходить до нього: «Я пішов представити себе паленке і так само, як я вітаю вас, я вітаю такеро. Я співала людям, які прали одяг, селянам, але пресі завжди є чим перевернути речі», - сказав він.

Брат Хуана Рівери нарешті розповів про книгу, яку випустила його племінниця Чікі, яку він показав свою підтримку після позову, який мають діти Джені з дядьками Розі та Хуаном. «Я рекомендую його людям купувати його».

Наприкінці лютого Лупілло допитали у програмі Сьогодні день про знамените кільце, яке Nodal подарував Белінді , і чи повинна мексиканська націоналізована іспанська співачка повернути його чи зберегти, тепер, коли вони закінчили свій роман.

Лупілло Рівера та Белінда жили романом, хоча співачці ніколи не було зрозуміло про це (Фото: скріншот з YouTube)

У шоу була гра, де, якби Лупілло не хотів відповідати на те, що його допитали, йому доведеться вкусити чилі. Серед незручних питань не могло бути відсутнім: «Чи повинна Белінда повернути кільце на 3 мільйони доларів Nodal?»

Лупілло не хотів відповідати на це питання, оскільки він також був колишнім хлопцем іспанця, тому він взяв чилі, щоб вкусити його, але пізніше вирішив поділитися тим, що він зробив би у цій ситуації:

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