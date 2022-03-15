Лілль, йдучи на диво проти «замороженого» чемпіона

Париж/Лондон, 15 Мар З тією ж вірою, яка привела їх проти шансів до другого туру, Лілль переслідує диво подолання несприятливого результату першої ноги проти чемпіона Європи (0-2) Челсі, який виступає в північному місті в критичний момент, з їхні активи заморозили заходами, вжитими проти Романа Абрамовича через війну в Україні. Доказом того, що ніхто не втрачає нічиї, є те, що стадіон П'єра Мауроя поповниться вдруге в цьому сезоні, після того, як він зробив це, щоб прийняти ПСЖ, а 10 000 з 48 000 місць були вільними в трьох матчах європейського групового етапу. Місто чекає сюрприз перед суперником посеред неспокійної річки через проблеми, які переживає його нинішній власник, і в ту погоду вони сподіваються вдарити в дзвін. Французький чемпіон загруз у постійній критиці, особливо його образлива гра, з якої минулої п'ятниці поєдинок проти Сент-Етьєна, на позиціях по вильоту, був хорошим прикладом (0-0). Шостий у своєму чемпіонаті, чотири очки відставали за європейськими позиціями і сім очок від повторення в Лізі чемпіонів, нордисти демонструють явну нерівномірність і підписують гірший наступальний баланс, ніж чотири команди, які позаду за столом. Тренер, Джоселін Гурвеннек, усвідомлює, що за його роботою спостерігають за допомогою лупи, але каже, що його команда «здатна подолати виклики» і що вони будуть «мобілізовані до 300%», щоб зіткнутися з Челсі. Йому доведеться зробити це без своєї зірки, португальської зірки Ренато Санчеса, пораненого в підколінних сухожиллях і місце якої може зайняти шведський Грабріель Гудмундссон. Великим питанням буде, хто буде супроводжувати канадця Джонатана Давида в атаці: турецький Бурак Йилмаз або французький ветеран Хатам бен Арфа. Челсі приземляється на цій зустрічі в найскладніший інституційний момент у своїй історії. І десантна річ може бути метафоричною, адже з замороженими активами клубу німецький тренер Томас Тучель вже попередив, що якщо вони не зможуть поїхати літаком до Франції через обмеження витрат, він сам їздить на автобусі. Це реальність «Блюз», який сподівається, як травнева вода, що уряд дасть їм добро на продаж клубу, щоб відновити нормальність. Доброю новиною для «Челсі» є те, що з тих пір, як Роман Абрамович оголосив про намір продати клуб, команда не програла. Чотири перемоги в чотирьох матчах, включаючи дві зустрічі після урядової санкції, проти Норвіч Сіті і Ньюкасл Юнайтед. Невизначеність навколо «Челсі», яка має продовження контракту в підвішеному стані і яка може бути приречена на розорення, якщо продаж клубу не відновиться, змушує гравців хвилюватися, але скоєно. Особливо Кай Хаверц, який забив чотири голи в останніх трьох матчах. Німець, в умовах невідповідності Ромелу Лукаку, взяв кермо в атаці і став нападником Челсі шукав роками. Його універсальність та універсальність доповнюються іншими варіантами, які Тучель має в атаці, такими як гора Мейсон, Крістіан Пулісіч або Хакім Зієх. Тухель прибуває без важких жертв до Франції, з відомими Беном Чилвелом та Різ Джеймсом, які пропустили останні дві гри. Якщо вони пройдуть раунд, Челсі буде одним із восьми лідерів Європи другий сезон поспіль, чого вони не досягли з сезонів 2010/2011 та 2011/2012. Зі схваленням Уряду отримати призи за зіграні змагання, просування в Європі ще важливіше, ніж раніше, оскільки ці гроші можуть пройти виживання клубу. - Ймовірні склади: Лілль: Жардін; Селік, Фонте, Ботман, Джало; Бамба, Андре, Ксека, Гудмундссон; Девід і Йилмаз або Бен Арфа «Челсі»: Менді; Аспілікуета, Сільва, Рудігер, Крістенсен, Алонсо; Канте, Ковачич; Гора, Зієх і Хаверц. Суддя: Давіде Масса (ITA) Час: 21.00 (20.00 GMT). Стадіон: П'єр Маурой.