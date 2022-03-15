Адвокат Педро Кастільо, Едуардо Пашас: «Президент розповість про питання, які цікавлять країну» перед конгресом цього 15 березня 5 дня

ЕдуардоПашас, адвокат Педро Кастільо, сьогодні вранці дав інтерв'ю на РПП, де запевнив, що президент буде торкнутися питань, що становлять суспільний інтерес під час візиту до Конгресу Республіки.

Як нагадуємо, Рада спікесперів погодилася прийняти цього вівторка, 15 березня, Глави держави, на прохання минулої суботи для того, щоб звернутися до перуанців.

Враховуючи це, адвокат президента послався на зустріч цього дня, де Кастільо Терронес доведеться звернутися до перуанців з конгресу о 5 годині дня.

«Стаття 118 Політичної конституції Перу, пункт 7, згадує в останньому пункті повідомлення Президента Республіки, крім першого з них, може бути затверджений Радою міністрів. Уцих напрямках повідомлення, яке президент збирається дати сьогодні о 17:00, вже затверджено Радою міністрів і є єдиною вимогою, яку Політична конституція держави просить президента з Конгресу дати повідомлення Нації. Тому те, про що просить президент конгресу, не відповідає Політичній конституції держави, а також не відповідає попереднім президентам, в яких президенти пішли, щоб передати своє повідомлення. Вони потрібні лише як вимога, щоб вони були схвалені Радою міністрів», - сказав Едуардо Пашас.

Як нагадували, Марія дель Кармен Альва, президент Конгресу, заявила, що Кастільо Терронес краще не торкатися питань, пов'язаних з президентським рухом на вакансію.

«Я думаю, що коли президент конгресу робить цей запит, вона не згадує правових підстав, вона не має правових норм для їх підтримки. Томув Політичній Конституції кожен, хто може її прочитати, зазначає, що вона повинна мати лише схвалення Ради міністрів, що, до речі, повідомлення вже було написано та затверджено. Те, що зазначить Президент Республіки, так це те, що країна хоче почути з огляду на всі звинувачення, які були зроблені проти нього»,- сказав адвокат.

«Пощастило, що Президент Республіки хоче виступити з країною з конгресу, і він збирається дати свою версію без будь-якого примусу, без всяких викликів. Він з власного права, здійснюючи своє конституційне право на думку, дасть інформацію країні, яку хоче почути», - додав він.

ЩОАЛВА ЗАПИТАЛА КАСТІЛЬО ЗА ПОСЛАННЯМ ЦЬОГО 15 БЕРЕЗНЯ?

Маріядель Кармен Альвапопросила президента повідомити про проблеми, які він торкнеться, і закликає його не посилатися на питання, пов'язані з президентською вакансією проти нього. Через документ президент Конгресу був чітким і точним з проханням.

«З огляду на історію відвідуваності президента Республіки в Конгресі, він попросив його заздалегідь повідомити питання, з якими він буде займатися у своєму повідомленні», - йдеться в документі

«Так само, враховуючи, що пропозиція, що пропонує вакансію Президентства Республіки, очікує на розгляд , я з повагою закликаю вас не посилатися на питання, що містяться в цій пропозиції », - додає він.

Варто згадати, що коли він дізнався, що президент буде на з'їзді сьогодні вдень, Педро Кастільо надіслав повідомлення всім громадянам.

«Завтра я буду в парламенті, в першій владі держави, щоб розповісти вам, чому ми приїхали в цю країну, і що ми будемо робити для цієї країни», - сказав він. Він додав: «Мені шкода, що в той же час люди продовжують спрацьовувати, а людей не чують, бо вони щойно схвалили вакансію чимось із 54 голосів», - сказав він.

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