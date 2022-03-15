Ключі від війни між Росією та Україною

Російські війська продовжили штурм України в понеділок терактами на передмістя Києва та інші міста, навіть коли дві країни провели новий раунд дипломатичних переговорів, який завершився без суттєвого прогресу.

Конфлікт, який зараз перебуває на третьому тижні, продовжує претендувати на жертв. Загинуло тисячі солдатів і мирних жителів, а війна змусила втекти з України понад 2,8 мільйона людей. Деякі з виснажених біженців поділилися несамовитими історіями про те, щоб залишити членів сім'ї позаду, і одна жінка просто сказала: «Я хочу, щоб ця війна закінчиться».

Ось деякі ключові факти про конфлікт:

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В КИЄВІ І НАВКОЛО НЬОГО?

Російські війська подвоювали спроби захоплення Києва в понеділок, стріляючи з артилерії по передмістях, які зазнали деяких найгірших зіткнень під час застохлої російської спроби захопити столицю. Місцевий чиновник повідомив, що в бойових діях там загинув радник з міста Бровари на схід від Києва.

Двоє людей загинули, коли в перші години понеділка артилерія потрапила в дев'ятиповерховий житловий будинок у північному районі міста, знищивши квартири на декількох поверхах і спричинивши пожежу. За даними української влади, ще двоє людей загинули і семеро отримали поранення, після того, як російські війська напали на авіазавод в Києві, завдавши серйозну пожежу.

У районі за межами столиці репортер Fox News Бенджамін Холл отримав поранення під час звітування та був госпіталізований, повідомляє мережа.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ІНШИХ ЧАСТИНАХ УКРАЇНИ?

Вночі пролунали попередження про авіаудари по містах і селищах по всій країні, від російського кордону на сході до Карпат на заході. Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив у понеділок, що авіаудари завдали ударів по житлових будинках поблизу важливого південного міста Миколаєва, а також у східному місті Харкові. Вибухи також пролунали вночі в районі окупованого Росією порту Херсон на Чорному морі.

Російські збройні сили вказали в понеділок, що 20 мирних жителів загинули в результаті удару української балістичної ракети в східному місті Донецьк, в сепаратистському районі Донецька. Самостійно перевірити претензію не вдалося.

За словами високопоставленого представника оборони США, який висловився за умови анонімності, щоб мати можливість свідчити про оцінку Пентагону, в цілому майже всі наступи Росії залишалися застійними в понеділок після невеликого прогресу протягом вихідних. Чиновник заявив, що російські війська запустили понад 900 ракет, але український повітряний простір залишається в суперечці і Москва не досягла повної переваги в повітрі.

— Журналістка Associated Press Лоліта Балдор у Вашингтоні внесла свій внесок у цю посаду.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ЦИВІЛЬНИМИ ЖИТЕЛЯМИ?

Високопоставлений чиновник Червоного Хреста заявив, що війна стала «не менше, ніж кошмаром» для тих, хто залишається в обложних містах.

Associated Press дізналася, що вагітна жінка та її дитина померли після того, як російські війська обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Після нападу на лікарню в середу жінку бачили на відео і фотографіях ПА, погладжуючи її кривавий живіт, коли рятувальники кинулися перемістити її в завали. Це був один з найжорстокіших моментів, зафіксованих на сьогоднішній день у війні Росії в Україні.

Жінку доставили в іншу лікарню, де хірург Тимур Марін сказав, що малюк не виявив ознак життя після кесаревого розтину, і спроби оживити матір не вдалися.

ООН зафіксувала щонайменше 596 цивільних смертей, хоча вважає, що фактична кількість набагато вище. Українські чиновники заявили, що серед загиблих — щонайменше 85 дітей.

Тим часом український уряд оголосив про плани створення нових коридорів гуманітарної допомоги та евакуаційних коридорів. У незвичному знаку прогресу Маріупольська міська рада стверджувала, що колона з 160 цивільних машин покинула обложений портове місто призначеним гуманітарним маршрутом, після того, як багато попередніх спроб виселення не вдалися.

ЩО КАЖУТЬ УКРАЇНСЬКІ БІЖЕНЦІ?

У польському прикордонному місті Перемишль виснажені біженці заявили, що хочуть, щоб насильство закінчилося.

Олександра Белтуйгова, 33-річна жінка, яка втекла з Дніпра, між Києвом і Маріуполем, сказала, що проводить свої дні плачу після того, як залишила чоловіка і батьків позаду. «Я хочу, щоб ця війна закінчилася», - сказав він. Багато переселенців — жінки та діти, оскільки чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України.

55 років Анжела, біженка з Полтави, яка відмовилася давати своє прізвище, заявила, що лише втручання НАТО може покінчити з насильством. Зеленький неодноразово закликав Атлантичний альянс створити безлітну зону над Україною, але військові експерти заявили, що малоймовірно.

«Я не знаю, коли побачу свого чоловіка. Я не знаю, коли мої діти прийдуть додому», - сказала Анжела. «Прошу вас, це залежить тільки від вас! Закрийте небо, все інше ми зробимо».

Валерія Варенко, 9 років, подорожувала з Києва до Барабаса, Угорщина, разом з матір'ю та молодшим братом. Я хотів сказати дітям, які залишилися позаду, бути обережними, щоб не торкатися будь-яких предметів на вулиці, тому що «вони можуть бути бомбами, які можуть їм сильно нашкодити».

ЩО AP ЗАСВІДЧИВ АБО ПІДТВЕРДИВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО?

Після того, як російські війська обстріляли снаряди по дев'ятиповерховому багатоквартирному будинку в Оболонському районі півночі Києва, пожежники працювали над порятунком тих, що вижили, з працею везли поранену жінку на носилках подалі від чорнілого і ще некурячого будинку.

Російська бомбардування біля українського контрольно-пропускного пункту завдала великої шкоди центральному київському мікрорайону в понеділок. Українська влада заявила, що в результаті авіаудару загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Катерина Лот сказала, що вона була у своїй квартирі, поки син робив домашні завдання в Інтернеті, коли почули гучний вибух.

«Хлопчик став істеричним, наші вікна і балкон розбилися, частина підлоги впала», - сказав Лот. «Це було дуже, дуже страшно. Хлопчик почав кричати, тому ми взяли його, побігли до дверей і спустилися до притулку».

ЯК ЙДУТЬ ПЕРЕГОВОРИ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ?

Четвертий раунд переговорів відбувся у понеділок, але завершився без суттєвого прогресу через кілька годин, вважає радник президента України Михайло Подоляк. Він сказав, що учасники переговорів зробили «технічну перерву» і що вони планують зустрітися знову у вівторок.

Зеленський попросив президента Росії Володимира Путіна зустрітися з ним безпосередньо, прохання, яке не було виконано Кремлем.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ІНШИХ КРАЇНАХ?

У Польщі тривога виникла в понеділок після того, як російський ракетний удар у вихідні дні на заході України залишило щонайменше 35 загиблих. Наступ, всього в 24 кілометрах (15 миль) від польського кордону, спонукало поляків кинутися в паспортні столи і зібрати предмети першої необхідності, боячись, що війна може поширитися на їхню країну.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван та радник з питань зовнішньої політики Китаю Ян Цзечі зустрілися в Римі, де Салліван попередив, що китайська допомога Росії буде дорогою. Чиновник попередив Пекін, щоб уникнути допомоги Москві ухилитися від покарання глобальних санкцій.

Правителі Туреччини та Німеччини пообіцяли в понеділок продовжити дипломатичні зусилля для досягнення режиму припинення вогню в Україні.

Зеленський планується виступити з віртуальною промовою Конгресу США в середу.